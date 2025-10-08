خبرگزاری کار ایران
گذرهای قانونی در مرز هر چه سریعتر بازگشایی شوند

نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس گفت: تنها راه معیشت مردم حوزه انتخابیه فقط مرز است لذا گذرهای قانونی باید هر چه سریعتر بازگشایی شوند.

به گزارش ایلنا، محمدنور دِهانی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: تشکر ویژه از استاندار و مجموعه شورای اداری و تامین و قضایی استان بابت حل مسئله ۸ مهر زاهدان و دلجویی از حضرت مولانا عبدالحمید، آسیب دیدگان و خانواده‌های شهدا را دارم؛ دست مریزاد.

نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر کشور، اظهار کرد: تنها راه معیشت مردم حوزه انتخابیه فقط مرز می‌باشد که متاسفانه با سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی تمامی گذرها بسته شدند؛ دولت چند کارخانه و شغل احداث کرده که با جواب منفی مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: درخواست می‌شود هر چه سریعتر گذرهای قانونی بازگشایی و بازارچه‌های مرزی کوه سرخ، ایرافشان و شم‍ه‌سر، مرز رسمی گوهر و منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شوند. آیا خبر دارید با بسته شدن مرز، میزان جرم و جنایت در استان و حوزه انتخابیه، چند برابر شده است.

دِهانی در تذکری خطاب به وزیر نفت، تصریح کرد: سهمیه سوخت اختصاص یافته با توجه به وسعت استان بسیار کم و ناچیز است؛ هر ماه شاهد سیر نزولی وضعیت سوخت ماشین آلات کشاورزی، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها هستیم. باید نوع نگرش که مردم استان و حوزه انتخابیه که قاچاقچی سوخت هستند، در مجموعه وزارت نفت عوض شود.

نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس در تذکری خطاب به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، خاطرنشان کرد: نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس، طرح مهرآفرین، نهضتی ها، سرباز معلم‌ها و شرکتی‌ها اقدام کنید؛ چارت سازمانی ادارات حوزه انتخابیه به خصوص اداره آموزش و پرورش نیاز به توجه دارد.

