گذرهای قانونی در مرز هر چه سریعتر بازگشایی شوند

به گزارش ایلنا، محمدنور دِهانی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: تشکر ویژه از استاندار و مجموعه شورای اداری و تامین و قضایی استان بابت حل مسئله ۸ مهر زاهدان و دلجویی از حضرت مولانا عبدالحمید، آسیب دیدگان و خانواده‌های شهدا را دارم؛ دست مریزاد.

نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر کشور، اظهار کرد: تنها راه معیشت مردم حوزه انتخابیه فقط مرز می‌باشد که متاسفانه با سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی تمامی گذرها بسته شدند؛ دولت چند کارخانه و شغل احداث کرده که با جواب منفی مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: درخواست می‌شود هر چه سریعتر گذرهای قانونی بازگشایی و بازارچه‌های مرزی کوه سرخ، ایرافشان و شم‍ه‌سر، مرز رسمی گوهر و منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شوند. آیا خبر دارید با بسته شدن مرز، میزان جرم و جنایت در استان و حوزه انتخابیه، چند برابر شده است.

دِهانی در تذکری خطاب به وزیر نفت، تصریح کرد: سهمیه سوخت اختصاص یافته با توجه به وسعت استان بسیار کم و ناچیز است؛ هر ماه شاهد سیر نزولی وضعیت سوخت ماشین آلات کشاورزی، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها هستیم. باید نوع نگرش که مردم استان و حوزه انتخابیه که قاچاقچی سوخت هستند، در مجموعه وزارت نفت عوض شود.

نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس در تذکری خطاب به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، خاطرنشان کرد: نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس، طرح مهرآفرین، نهضتی ها، سرباز معلم‌ها و شرکتی‌ها اقدام کنید؛ چارت سازمانی ادارات حوزه انتخابیه به خصوص اداره آموزش و پرورش نیاز به توجه دارد.

