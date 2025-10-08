به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: تذکر اولم خطاب به آقای باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با استدلالی غلط گفته است، با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مخالف است چون برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند. آقای باهنر! آن پول را دولت پرداخت می کند، اما نه به نیروهای شرکتی بلکه به یک مشت دلال و شرکت واسطه که معلوم نیست پشتشان به کجا بند است و چه لابی‌هایی در مجمع تشخیص دارند که چندین بار مانع تصویب این طرح شده‌اند.

وی افزود: امروز ما نیروهایی داریم که بیش از ۲۰ یا ۲۵ سال است با آن‌ها به صورت سالانه قرارداد بسته می‌شود، چون دولت به آن‌ها نیاز دارد. اگر نیازی نبود، قراردادشان تمدید نمی‌شد. پس پول هم پرداخت می‌شود، اما به جیب واسطه‌ها می‌رود. مخالفت شما با طرح نیروهای شرکتی از آن‌جاست که هیچ‌وقت آقازاده‌هایتان شرکتی نبوده‌اند. آقای باهنر! چون شما هیچ‌وقت یک شب گرسنه نخوابیده‌اید و انصاف ندارید، آن‌جا که پای مردم به میان می‌آید، یاد «بار مالی» می‌افتید. بار مالی برای دولت، خود شماها هستید که سال‌هاست در کشور حضور دارید و معلوم نیست خروجی و هنر شما چه بوده است.

ثابتی تصریح کرد: دولت هم قول داده و نمی‌تواند به این راحتی از زیر بار مسئولیت نیروهای شرکتی شانه خالی کند. چرا باید نمایندگان دولت در مجمع تشخیص با این موضوع مخالفت کنند؟ آقایان مجید انصاری، محمدرضا عارف و حتی خود آقای پزشکیان! موضع شما در این قضیه چیست؟ آیا این همان وعده انتخاباتی شما نبود؟

نماینده مردم در ادامه با اشاره به وضعیت بازار ارز گفت: استیضاح آقای همتی چند ماه بازار ارز را آرام نگه داشت، چراکه ما یک سیگنال بده را از دولت بیرون کردیم! همان موقع گفتیم بخشی از علت گرانی ارز اظهارات همتی است. با این حال، دولت می‌توانست از آن فرصت برای اصلاح رویکردهای اقتصادی خود استفاده کند، اما نکرد و دوباره نرخ ارز با فشارهای مختلف رو به افزایش است.

وی افزود: در حال حاضر ما درباره وضعیت بازار با آقای مدنی‌زاده بحث می‌کنیم که آیا بازار قاچاق فعال است یا نه. ایشان می گویند ،نیست لذا معلوم است که کنترل و نظارتی وجود ندارد و نرخ ارز روزبه‌روز بالاتر می‌رود.آقای مدنی زاده شما به‌جای برخورد با بانک‌های خصوصی متخلف، دنبال این هستید که سه بانک دولتی دیگر را هم خصوصی کنید تا سه «لانه فساد» جدید مانند بانک آینده ایجاد شود.

ثابتی خطاب به معاون بانک مرکزی اظهار داشت: آقای فرزین! شما اختیار قانونی برای برخورد با بانک‌های خصوصی دارید. اگر نمی‌خواهید از آن استفاده کنید، استعفا دهید. نمی‌شود در جلسات خصوصی بگویید موافق برخورد هستید، اما در عمل خلاف آن رفتار کنید. اگر توانش را ندارید، باز هم استعفا دهید؛ چرا در جایگاهی مانده‌اید که به وظایف خود عمل نمی‌کنید؟

وی ادامه داد: متأسفانه ذهن آقای پزشکیان دست چند سرمایه‌دار تریلیاردر است که منافع شخصی خود را بر منافع ملت ترجیح می‌دهند. یک نمونه روشن آن بانک پاسارگاد است که ۵۸۷ همت، یعنی بیش از بودجه عمرانی کشور، فقط در قالب تسهیلات زیرمجموعه خود پرداخت کرده است. تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود، بحث‌هایی مثل کالابرگ صرفاً شوخی است.

این نماینده مجلس در بخش پایانی تذکر خود خطاب به وزیر نفت گفت: آقای پاک‌نژاد! من در جلسه خصوصی به شما گفتم، با هر گرایش سیاسی که دارید نیرو انتخاب کنید، اما آدم‌های فاسد یا بی‌ربط را سر کار نیاورید. اخیراً برای آقای مهرداد رحیمی فقط به دلیل اینکه فامیل آقای شهرام دبیری است، بدون آن‌که حتی یک روز سابقه در پتروشیمی داشته باشد، حکم عضویت در هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادر شده است. من از شما طرح سؤال خواهم کرد؛ چرا افراد بی‌ربط را در وزارت نفت منصوب می‌کنید؟ مگر آنجا شرکت سهامی است؟ یاد بگیرید دوبار هم که شده به چنین افراد «نه» بگویید./

