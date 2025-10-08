به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره گلایه خبرنگاران مبنی بر اینکه از زمانی که دولت فعالیت خود را آغاز کرده، ما به ندرت وزیران اقتصاد، نیرو، راه، کشور و دیگر وزرا را در جمع خبرنگاران دیده‌ایم. اگر امکان هماهنگی وجود داشته باشد که آن‌ها هم در جمع ما حضور داشته باشند، به ویژه با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، می‌توانیم با این وزیران صحبت کنیم، گفت: من این موضوع را به عنوان یک درخواست مطرح می‌کنم. البته مسئول هماهنگی جلسات دولت نیستم، اما قطعاً این موضوع را منتقل می‌کنم. قبلاً هم این درخواست مطرح شده، اما به دلیل جلساتی که معمولاً پس از جلسه هیئت دولت برگزار می‌شود، عزیزان نمی‌توانند شرکت کنند.

وی ادامه داد: در این جلسه در ابتدا، گزارشی از دیپلماسی استانی که توسط وزارت امور خارجه در حال پیگیری است، ارائه شد. در این گزارش به همکاری با کشورهای همسایه که راهبرد اولیه و مهم‌ترین راهبرد دولت در مسیر گسترش دیپلماسی به شمار می‌رود، اشاره شد. ایران با داشتن مرز با ۱۶ کشور، شامل مرزهای آبی و خاکی، یکی از پر همسایه‌ترین کشورهای دنیاست و طبیعتاً باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

مهاجرانی تصریح کرد: طبق گزارشی که ارائه شد، ۴۳ بازارچه مرزی در مرزهای ما وجود دارد که از این تعداد، ۲۴ بازارچه فعال و ۱۹ بازارچه غیرفعال هستند. یکی از اهداف دیپلماسی استانی، کمک به فعال‌سازی این بازارچه‌های غیر فعال است.

سخنگوی دولت گفت: علاوه بر این، در مورد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه و مناطق ویژه نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. استفاده از ظرفیت‌های گردشگری سلامت، ظرفیت‌های صنعتی و ظرفیت‌های تجاری که می‌تواند در استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد، یکی از موضوعات جدی مطرح شده در این گزارش است.

وی ادامه داد: گزارش بعدی توسط فرماندهی فراجا ارائه شد. در این گزارش، با توجه به تعداد شهدایی که قابل توجه بود، اعضای هیئت دولت از فراجا قدردانی کردند و یاد همه شهدای فراج، به ویژه شهدای ۱۲ روز دفاع مقدس را گرامی داشتند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: گزارشی از زحمات فراجا در حوزه کشف مواد مخدر، قاچاق مبارزه با اشرار، ایجاد نظم و امنیت در کشور، هوشمندسازی استفاده از فناوری در راستای ارائه خدمات به هم میهنان به خصوص در مرزها که در ایام اربعین هم شاهد آن بودیم، جزو موضوعاتی بود که گزارش شد و طبیعتاً یکی از موضوعاتی که مورد توجه بود در گزارش این عزیزان این بود که طبیعتاً به حوزه‌های رفاهی مسکن و سایر موضوعات در واقع مورد تقاضای زحمت کشان فراجا توجه شود.

مهاجرانی تصریح کرد: در روز یکشنبه در جلسه ۱۱۶ دولت اصلاح تصویب نامه مجوز واردات آمبولانس و تجهیزات پزشکی از محل باقیمانده ارز سازوکار کواکس بود. در ایام همه گیری کرونا مقداری ارز برای واردات واکس ساز و کاری به نام کواکس دیده شد که ارز باقیمانده آنجا برای واردات آمبولانس در نظر گرفته شود و این موضوع مصوب شد که انجام شود.

