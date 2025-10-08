خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اجرایی رئیس جمهور:

استیضاح وزیر کار جز ضرر به معیشت مردم هیچ کمکی نمی‌کند

استیضاح وزیر کار جز ضرر به معیشت مردم هیچ کمکی نمی‌کند
کد خبر : 1697344
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور درخواست درباره استیضاح وزیر کار گفت: به نظر من تغییر وزیر در حال حاضر جز ضرر به معیشت مردم هیچ کمکی نمی کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه در پایان جلسه امروز  هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص استیضاح‌های برخی وزرا که در مجلس در جریان است، گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس شرایط حال حاضر کشور را درک کنند زیرا اگر وزیری در استیضاح رای نیاورد و برکنار شود، حداقل سه ماه آن وزارتخانه بدون وزیر بوده و در حل مسائل دچار مشکل می‌شویم.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: استیضاح حق نمایندگان محترم است اما واقعاً امیدواریم موضوع مسائل فنی باشد و نه خدایی نکرده چیزهای دیگر.

وی درباره استیضاح وزیر کار گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی برای کالابرگ بیفتد الان  وزیر کار بعد از یک سال به کار مسلط شده است الان ایشان را عوض کنیم و یک وزیر دیگر بیاید چقدر زمان می‌برد که او به مسائل مسلط و آشنا شود. به نظر من تغییر وزیر در حال حاضر جز ضرر به معیشت مردم هیچ کمکی نمی کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ