معاون اجرایی رئیس جمهور:
استیضاح وزیر کار جز ضرر به معیشت مردم هیچ کمکی نمیکند
معاون اجرایی رئیس جمهور درخواست درباره استیضاح وزیر کار گفت: به نظر من تغییر وزیر در حال حاضر جز ضرر به معیشت مردم هیچ کمکی نمی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر قائمپناه در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص استیضاحهای برخی وزرا که در مجلس در جریان است، گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس شرایط حال حاضر کشور را درک کنند زیرا اگر وزیری در استیضاح رای نیاورد و برکنار شود، حداقل سه ماه آن وزارتخانه بدون وزیر بوده و در حل مسائل دچار مشکل میشویم.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: استیضاح حق نمایندگان محترم است اما واقعاً امیدواریم موضوع مسائل فنی باشد و نه خدایی نکرده چیزهای دیگر.
وی درباره استیضاح وزیر کار گفت: نمیدانم چه اتفاقی برای کالابرگ بیفتد الان وزیر کار بعد از یک سال به کار مسلط شده است الان ایشان را عوض کنیم و یک وزیر دیگر بیاید چقدر زمان میبرد که او به مسائل مسلط و آشنا شود. به نظر من تغییر وزیر در حال حاضر جز ضرر به معیشت مردم هیچ کمکی نمی کند.