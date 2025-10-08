به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص استیضاح‌های برخی وزرا که در مجلس در جریان است، گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس شرایط حال حاضر کشور را درک کنند زیرا اگر وزیری در استیضاح رای نیاورد و برکنار شود، حداقل سه ماه آن وزارتخانه بدون وزیر بوده و در حل مسائل دچار مشکل می‌شویم.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: استیضاح حق نمایندگان محترم است اما واقعاً امیدواریم موضوع مسائل فنی باشد و نه خدایی نکرده چیزهای دیگر.

وی درباره استیضاح وزیر کار گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی برای کالابرگ بیفتد الان وزیر کار بعد از یک سال به کار مسلط شده است الان ایشان را عوض کنیم و یک وزیر دیگر بیاید چقدر زمان می‌برد که او به مسائل مسلط و آشنا شود. به نظر من تغییر وزیر در حال حاضر جز ضرر به معیشت مردم هیچ کمکی نمی کند.

