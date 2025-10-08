واکنش عراقچی به گمانهزنی روزنامه کویتی درباره تماس با ویتکاف
وزیر امور خارجه کشورمان درباره گمانه زنی روزنامه الجریده کویت واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره گمانهزنی روزنامه الجریده کویت درباره تماس با وزیر خارجه آمریکا گفت: گمانهزنی روزنامه الجریده کویت اشتباه است و تکذیب میکنم.
وی درباره تماس با ویتکاف ادامه داد: تکذیب میکنم هیچ تماسی نبوده است.
الجریده به مقل از منبعی آگاه مدعی شد: در روزهای اخیر، عباس عراقچی و استیو ویتکاف درباره ازسرگیری گفتوگوهای هستهای تماسهایی داشتهاند.
آخرین تماس شنبهشب انجام شده و دو طرف بر بازگشت به میز مذاکره توافق کردهاند
گفته میشود احتمال برگزاری نشستهای محرمانه در عمان یا قطر طی هفته آینده وجود دارد.