مذاکرات دوجانبه دریادار ایرانی با فرماندهان نیروی دریایی آذربایجان و قزاقستان

مذاکرات دوجانبه دریادار ایرانی با فرماندهان نیروی دریایی آذربایجان و قزاقستان
فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر، با همتایان خود از کشورهای جمهوری آذربایجان و قزاقستان به صورت دوجانبه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان سومین روز سفر خود به سن‌پترزبورگ، با «ناخدایکم قلی محمدوف» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری آذربایجان و «ناخدایکم قانات نیازبکوف»، فرمانده نیروی دریایی قزاقستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری آذربایجان پس از این دیدار، روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان دوستانه و برادرانه توصیف و اظهار کرد: ایران و آذربایجان همکاری تنگاتنگی در همه زمینه‌ها با یکدیگر دارند و درباره مسائل مرتبط با دریای خزر نیز هماهنگی بسیار خوبی بین دو کشور وجود دارد.

امیر دریادار شهرام ایرانی همچنین در جریان دیدار خود با فرمانده نیروی دریایی قزاقستان، بر لزوم  ارتقا سطح کیفی همکاری‌های موجود میان دو کشور تاکید کرد.

فرمانده نیروی دریایی قزاقستان نیز پس از ملاقات با همتای ایرانی خود، بیان کرد: مذاکرات بسیار خوبی با فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران داشتیم و درباره نقشه راه همکاری‌های آینده میان ۲ کشور به توافقات مهمی دست یافتیم.

