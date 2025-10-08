به گزارش ایلنا، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر کتبی محمدرضا احمدی سنگری و تعداد ۴۱ نماینده خطاب به رئیس جمهور در مورد ضرورت هوشیاری و دقت در اظهار نظرهای بین‌المللی

تذکر کتبی محمدرضا احمدی سنگری و تعداد ۱۶ نماینده خطاب به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم رسیدگی به کمبود معلم در مدارس استان گیلان با توجه به بازگشایی مدارس

تذکر کتبی رمضان رحیمی دشتلویی و تعداد ۳۵ نماینده به وزیر کار در مورد لزوم رسیدگی و تعیین تکلیف ذوب آهن اصفهان

تذکر کتبی رمضان رحیمی دشتلویی و تعداد ۲۸ نماینده به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تسریع در تکمیل کمربندی جنوب غرب رفع نقاط حادثه خیز فلاورجان

تذکر کتبی علی جعفری آذر به وزیر نیرو در مورد ضرورت تسریع در انتقال آب ارس تبریز و افزایش تخصیص آب از رودخانه زرینه

تذکر کتبی محمدرضا صباغیان بافقی و تعداد ۳۴ نماینده به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم برنامه ریزی در خصوص جبران کمبود هواپیما در شرکت‌های هواپیمایی

تذکر کتبی محمدرضا صباغیان بافقی و تعداد ۳۲ نماینده به وزیر دادگستری در مورد لزوم رسیدگی به نبود شفافیت لازم به برخی از موارد قضایی و عدم اجرای یکسان احکام برای مسئولان و چهره‌های شناخته شده مجرم نسبت به شهروندان عادی

تذکر کتبی بیت الله عبداللهی به وزیر بهداشت در مورد ضرورت تسریع در راه اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن شهرستان اهر

تذکر کتبی بیت الله عبداللهی به وزیر آموزش و پرورش در مورد ضرورت رسیدگی به اعتراض شرکت کنندگان مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش

تذکر کتبی کمال حسین پور به وزیر آموزش و پرورش در مورد ضرورت دیوارکشی محوطه ۸۷ مدرسه شهرستان سردشت

تذکر کتبی کمال حسین پور به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ضرورت تامین نیروی کارشناسی خودرو و امکانات مورد نیاز اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سردشت

تذکر کتبی سیدکریم معصومی به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم توجه آموزش و پرورش استان گیلان به مدارس روستاهایی که به صورت متروکه رها شده‌اند.

تذکر کتبی رضا سپهوند و تعداد ۳۶ نماینده به وزیر نیرو در مورد ضرورت تامین آب شرب پایدار شهرستان خرم آباد

تذکر کتبی مصطفی نخعی به وزیر علوم در مورد ضرورت حل مشکل تعدادی از پذیرفته شدگان فراخوان‌های جذب اعضای هیات علمی فراخوان‌های سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲

تذکر کتبی شهین جهانگیری و تعداد ۳۰ نماینده به وزیر آموزش و پرورش در مورد ضرورت احداث سه مدرسه در روستاهای حوزه انتخابیه

تذکر کتبی شهین جهانگیری و تعداد ۵۸ نماینده به رئیس جمهور و وزیر جهاد در مورد ضرورت بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت آن براساس هزینه‌های واقعی تولید گندم

تذکر کتبی علیرضا نوین و تعداد ۲۸ نماینده به وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم تسریع در تکمیل بیمارستان ۳۲۸ تخت خوابی تبریز

تذکر کتبی علیرضا نوین و تعداد ۳۹ نماینده به وزیر ورزش در مورد لزوم رسیدگی به غفلت معاونت جوانان این وزارتخانه از مسایل و مطالبات اصلی جوانان

تذکر کتبی عبدالجلال ایری و تعداد ۲۹ نماینده به رئیس جمهور در مورد لزوم اجرای مصوبات ملی احیای تالاب میان کاله و خلیج گرگان توسط دستگاه‌های مرتبط

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس و تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی؛ ضرورت افزایش روزانه تردد قطار از بندرعباس به مقصد مشهد و بالعکس، همچنین تذکر این نماینده و تعداد ۳۰ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت و درمان؛ ضرورت تسریع در اتمام پروژه بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس.

تذکر سلام ستوده نماینده مهاباد به وزیر صمت؛ ضرورت جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و فرآوری آن در شهرستان های واجد شرایط، تذکر همین نماینده به وزیر جهاد کشاورزی؛ لزوم رسیدگی به گلایه کشاورزان از اعمال نادرست جهاد کشاورزی برای تامین سوخت ادوات کشاورزی.

تذکر محمد رستمی نماینده نیشابور و تعداد ۴۵ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی؛ ضرورت ممانعت از آزادسازی قیمت سبوس دولتی برای دامداران.

تذکر علیرضا زندیان نماینده بیجار و تعداد ۵۷ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش؛ لزوم حل مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان آموزش و پرورش.

تذکر سید محمد پاکمهر نماینده بجنورد و تعداد ۲۸ نفر از نمایندگان به وزیر صمت؛ لزوم جلوگیری از تاخیر تامین برق در کارخانه ایران جاجرم، تذکر همین نماینده و ۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی؛ لزوم استمهال و بخشودگی وام های کشاورزان و دامداران.

تذکر فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین و تعداد ۷۵ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور؛ ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه ها و وزارتخانه های مذکور در قوانین مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی و دول متخاصم با جمهوری اسلامی ایران و حمایت از فلسطین.

تذکر عباس صوفی نماینده همدان و تعداد ۴۵ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی؛ لزوم افزایش نظارت بر کیفیت تولید محصولات کشاورزی.

تذکر محمدکعب عمیر نماینده شوش به رئیس جمهور؛ لزوم بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به هزینه های بالای تولید این محصول راهبردی.

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و تعداد ۶۹ نفر از نمایندگان به وزیر رفاه؛ لزوم اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان شدید و بسیار شدید.

تذکر مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار به وزیر میراث فرهنگی؛ لزوم رسیدگی و پیگیری مشکلات سرمایه گذاران بخش گردشگری شهرستان رودبار.

تذکر عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعداد ۴۷ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور؛ ضرورت اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری.

تذکر عمر علیپور اقدم نماینده ماکو به وزیر راه و شهرسازی؛ لزوم احداث جاده و رفع نقاط حادثه خیز در روستاها و شهرهای منطقه آزاد ماکو و چالدران.

تذکر روح الله نجابت نماینده شیراز و تعداد ۵۶ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت و درمان؛ ضرورت پیگیری موثر مطالبات پرستاران و پرسنل بالینی غیر هیات علمی.

انتهای پیام/