به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی طی تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد برنامه هفتم توسعه گفت: در قانون برنامه هفتم، مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ تصریح دارد که دولت باید سالانه سه درصد خود را کوچک کند و پنج درصد از فضاهای اداری بکاهد. سازمان امور استخدامی اما روشی که در پیش گرفته نادرست است. من خدمت آقای رفیع زاده، رئیس این سازمان، عرض کردم و ایشان هم تا حدودی سخنان بنده را پذیرفتند. بنده در آن جلسه خطاب به آقای رفیع زاده گفتم؛ شما مکلفید از دولت و وزارتخانه‌ها بخواهید خودشان اقدام به کوچک‌سازی کنند، متاسفانه سازمان امور استخدامی بدون مشورت با وزارتخانه‌ها مشغول به اصلاح ساختار آن‌ها شده است.

وی افزود: امروز درباره سازمان عشایر بحث داشتیم، اما این تنها مورد نیست؛ سازمان شیلات، سازمان منابع طبیعی و حتی سازمان چای نیز در معرض تغییرات هستند. اگر مثلاً سازمان چای منحل شود، کشاورزان با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. این اصلاحات باید با دقت و هماهنگی انجام شود.

لاهوتی تصریح کرد: همچنین به آقای رفیع زاده گفتم ساختار وزارت راه را بدون مشورت با وزیر تغییر ندهید. شما باید مطالبه‌گر باشید، بگویید آقای وزیر طبق قانون باید سه درصد از ساختار خود بکاهید و فضاهای اداری را ۵ درصد کاهش دهید. اگر این اصلاحات به صورت دستوری و از بالا ابلاغ شود، همانند ساختار جدید سازمان عشایر، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

این نماینده مجلس خطاب به نیکزاد ادامه داد: از جنابعالی نیز می‌خواهم تأکید بفرمایید تا سازمان امور استخدامی دقیقاً بر اساس مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه عمل کند. اگر تا پایان برنامه هفتم بتوانیم ۱۵ درصد از حجم دولت را کاهش دهیم، باید به این سازمان افتخار کرد، اما مسیر فعلی نادرست است.

در ادامه، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر مهرداد لاهوتی گفت: ما به نیابت از شما نمایندگان محترم همراه با آقای تاج‌گردون، معاونین قوانین و نظارت و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور جلسه‌ای با آقای رفیع‌زاده و دولت داشتیم. همان‌طور که می‌دانید بودجه عمومی کشور حدود ۵ میلیون میلیارد تومان است و ۹۰ درصد آن صرف هزینه‌های جاری می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، حتی با توقف تورم، در حال حاضر ۱۰۶۵ طرح ملی در کشور داریم که با وضعیت فعلی ۲۹ سال زمان می‌برد تا تکمیل شود. در درون این موضوع نیز ۲۴ هزار پروژه استانی نیز وجود دارد که در صورت ثبات شرایط تورمی، اتمام آن‌ها بیش از ۱۰ سال طول خواهد کشید. ما این مسائل را به آقای رفیع‌زاده منتقل کردیم اما وی می‌گوید با هیچ‌کدام از اعضای دولت درباره کوچک‌سازی به توافق نرسیده‌ایم.

نیکزاد تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، موضوع راهبری اجرای برنامه از سوی مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دنبال می‌شود، اما آن‌ها نیز در مذاکرات با دولت به توافق نمی‌رسند. بنابراین تذکر آقای لاهوتی کاملاً بجاست و باید به‌صورت جدی پیگیری شود. اگر روند فعلی ادامه یابد، در آینده تمام درآمدهای کشور از نفت، مالیات، اوراق و فروش دارایی‌ها صرفاً برای هزینه‌های جاری مصرف خواهد شد.

وی در پایان گفت: این موضوع یکی از محورهای مهم نظارتی مجلس است و باید به صورت مستمر پیگیری شود.

