صدور کیفرخواست برای ۱۷ نفر از متهمین پرونده کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در استان هرمزگان

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۷ نفر از متهمین پرونده کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران دریابانی در روز ۲۳ تیرماه امسال یک کشتی خارجی را به دلیل قاچاق سوخت در آب‌های شرق استان هرمزگان توقیف کردند که بلافاصله روند رسیدگی قضایی به تخلفات این شناور آغاز شد. 

قهرمانی تصریح کرد: این کشتی حامل سوخت قاچاق، دارای ۱۷ نفر سرنشین بوده است که این افراد، اتباع چهار کشور خارجی هستند و همگی با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت شده‌اند. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از انجام تحقیقات مفصل قضایی و اخذ استعلامات لازم و بررسی مدارک و مستندات موجود، ارتکاب جرم قاچاق کالای یارانه‌ای به صورت سازمان یافته توسط این افراد محرز شده است. 

وی در ادامه افزود: در نتیجه تکمیل تحقیقات و پس از طی شدن مراحل رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جاسک، برای تمامی ۱۷ نفر متهم این پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد. 

قهرمانی با اشاره به اینکه پرونده تخلفات این کشتی خارجی جهت سیر مراحل دادرسی و صدور رای به دادگاه ارسال شده است، گفت: این تانکر حامل بیش از دو میلیون و سیصد هزار لیتر سوخت یارانه‌ای از نوع نفت گاز بوده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: برخورد بدون اغماض با عناصر دخیل در قاچاق سازمان یافته سوخت و غارتگران ثروت‌های عمومی و منابع ملی به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار دارد و در این زمینه با متخلفین و مجرمین، بدون چشم پوشی و قاطعانه برخورد خواهد شد.

