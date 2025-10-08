رضایی خبر داد؛
تشکیل کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی در کمیسیون امنیت ملی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی در کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی از تشکیل کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این کمیته با مصوبه کمیسیون شکل گرفته است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تهدیداتی در جنگ ترکیبی دشمن علیه کشور ما وجود داشت که بخشی از این تهدیدات در ماهها و سالهای اخیر در حوزه نرم و جنگ شناختی بوده است لذا این کمیته تشکیل شد.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی برعهده مجتبی زارعی، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شوری اسلامی است.