به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی از تشکیل کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‌ مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این کمیته با مصوبه کمیسیون شکل گرفته است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‌ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تهدیداتی در جنگ ترکیبی دشمن علیه کشور ما وجود داشت که بخشی از این تهدیدات در ماه‌ها و سال‌های اخیر در حوزه نرم و جنگ شناختی بوده است لذا این کمیته تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی برعهده مجتبی زارعی، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شوری اسلامی است.

انتهای پیام/