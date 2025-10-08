با موافقت مجلس صورت گرفت؛
بررسی دو فوریتی طرح استفساریه انتخابات تناسبی شوراها
نمایندگان با تقاضای بررسی دو فوریتی در مورد طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با این تقاضا با ۱۴۸ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.