گلایه عضو هیات رییسه مجلس به اداره جلسه علنی

عباس گودرزی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۱۹۵ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بنده نسبت به اداره جلسه علنی مجلس گلایه دارم.طبق این ماده قانونی زمانی که نمایندگان نسبت به اداره جلسه تذکر داشته باشند، باید دستور کار قطع شده و تذکر نمایندگان شنیده شود حتی اگر تعداد نمایندگان تذکر دهنده ۱۰ نفر باشد، باید تذکر نمایندگان شنیده شود. این موضوع حق نماینده است و نباید سلیقه ای عمل شود.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در برخی از مواردی که تذکر خارج از دستور بوده، سلیقه ای عمل شده و رویه ثابتی ندارد. بنابراین اگر قرار باشد که تذکرات خارج از دستور باشد، فلسفه سایر تذکرات چیست؟ متاسفانه حق بسیاری از نمایندگان در این خصوص ضایع شده است که می خواهند داخل دستور صحبت کنند. پس اگر رویه ثابت باشد و تذکرات داخل دستور ارائه شود، سرعت قانونگذاری بالا می رود.

وی افزود: در حال حاضر طرح هایی بسیاری در نوبت قرار دارند که می توانند در حل مشکلات کشور بسیار راهگشا باشند. ما باید سرعت قانونگذاری را بالا ببریم تا ترافیک طرح هایی که در نوبت هستند، روان شود.

قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: شما به ماده ۱۹۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس اشاره کردید که اگر ۱۰ نفر نیز تذکر داشتند، تذکر خود را ارائه کنند. اگر این کار انجام شود زمانی برای پیشنهادات نمایندگان در فرآیند بررسی طرح ها و لوایح باقی نمی ماند. اگر بخواهیم این رویه را ادامه دهیم و همه کسانی که ثبت نام کردند، تذکر دهند خارج از منطق است.

