نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به عنوان مثال نگرانی از اتفاقات ناشی از برجام یکی از آن موارد است؛ آقای ظریف و روحانی یک زمانی طلبکار بودند اما حالا باید جواب دهند که در برجام چه اتفاقی افتاده است.

وی افزود: همچنین در حوزه مسکن چه اتفاقی در زمان تصدی آقای آخوندی افتاده است؟ چه بلایی سر مردم آمده و قیمت مسکن در کجا قرار گرفته است.

جراره ادامه داد: زمانی آقای زنگنه شهوت قدرت داشت و می‌خواست در جایگاه وزارتخانه بنشیند؛ مجلس نهم مخالفت می‌کرد زیرا اعتقاد داشتند در موضوع کرسنت گرفتار خواهیم شد. این در حالیست که به خاطر شهوت قدرت چنین فردی محکوم شدیم و باید هزینه بدهیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساختمان وزارت نفت در انگلستان از سوی شرکت اماراتی مصادره شده و چه کسی وجود دارد که در این رابطه پاسخ دهد؟ فردی که بدهکار دولت جمهوری اسلامی ایران است، اموالش در مالزی به نفع همان شرکت اماراتی مصادره شده لذا آقای زنگنه، روحانی و دولت ژنرال‌ها کجا هستند که به مردم پاسخ دهند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید این موضوعات را پیگیری و بررسی کنند.

علی نیکزاد ثمرین نایب ر ئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر شفاهی نماینده مردم تهران در قوه مقننه، گفت: حق نظارت را کسی از مجلس نگرفته و نمایندگان می‌توانند از این حق استفاده کنند.