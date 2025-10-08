اعتراض رسایی به روند بررسی طرحها در کمیسیونها/ اگر اینطور باشد ما نماینده نیستیم
به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: الان طرحهای مختلفی از سوی همکاران وجود دارد که همه در معاونت قوانین آمده است و در این معاونت نیز یک کارشناس دارد برای ما تعیین تکلیف میکند. ملت ایران اگر رویه اینطور است، ما نماینده شما نیستیم. کارشناس معاونت قوانین دارد نمایندگی میکند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: بنده یک طرح به معاونت قوانین دادم و کارشناس میگوید این برخلاف قوانین و در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی است، به ایشان چه ارتباطی دارد که اینچنین نظری میدهد.
وی اظهار داشت: آقای قالیباف، ببینید قانون چه میگوید، متن یک بیان میکند به موجب این قانون، تدوین و تنقیح قوانین برعهده معاونت قوانین است، بلافاصله تبصره میگوید اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات نمایندگان نمیباشد. در ماده ۴ نیز آمده است که نمایندگان مجلس و دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح و لایحه باید از معاونت قوانین استعلام کنند. این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرح و لوایح نخواهد شد و در تبصره یک آمده است که نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرحها و لوایح پیشنهادی تقدیم نمایندگان میشود تا آنها هم در جریان باشند.
این نماینده دوره دوازدهم مجلس خطاب به معاونت قوانین گفت: آقای نوروزی! شما که معاون هستید حق ندارید جلوی طرح ما را بگیرید، حالا چه برسد به یک کارشناس. اینجا صراحتاً قانون اعلام میکند و اخیراً هم آقای شریعتی به شما این موضوع را متذکر شدند و شما هم در پاسخ گفتید اگر بروید تبصرهها را مطالعه کنید میبینید در تبصره آمده است که هیات رئیسه حق دارد! اما باید بگویم که اصلاً چنین حقی ندارند. تبصره یک بدین شرح است: چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیات رئیسه نظر معاونت را استعلام میکند.
رسایی تصریح کرد: الان طرح ایشان این بوده است که آرای هیات رئیسه برای نمایندگان شفاف باشد و این چه ربطی به خلاف قانون اساسی دارد و نباید جلوی این کار گرفته شود. آقای قالیباف اگر اینطور باشد ما نماینده نیستیم. ملت ایران! کارشناس قوانین، نماینده شما است. ما طرحهایی داریم که متوقف شده و اجازه طرح و بیرون شدن آن را نمیدهند. این برخلاف قانون است. الان آقای جباری طرح را اعلام وصول کرده، اما اجازه نمیدهند به کمیسیون ارجاع شود، این چه وضعیتی است و ما مانده ایم، همه چیز دست ریاست مجلس است و خودتان هم باید پاسخگو باشید. بالاخره باید گفته شود که ما نمایندگی نمیکنیم و همه نمایندگان هم بر این موضوع صحه میگذارند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر حمید رسایی گفت: به هر حال نکاتی را که اشاره کردند باید در این رابطه متن مورد نظر را که سیاستهای ابلاغی قانونگذاری است را بخوانم و بدین شرح است، بند ۹ رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تاکید بر قابل اجرا بودن قانون، قابل سنجش بودن آن، معطوف نیازهای واقعی، شفافیت و عدم استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی و بیان شناسه هر یک از لوایح و الی آخر. بعضی از موضوعات طرحها و لوایح مخالف سیاستهای کلان و قانون اساسی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه یک شنبه هفته گذشته همین موضوع در دستور کار هیات رییسه بوده است و دو نفر از اعضای هیات رئیسه برای طرحهایی که اینجا هستند در حال برگزاری جلسات مکرر بودهاند و موضوع را دنبال میکنند تا بتوانند این طرحها را در دستور کمیسیونها قرار بدهند. بخشی از این طرحها به کمیسیونها ارجاع شده که ظرف سه ماه طرح در کمیسیون باید تعیین تکلیف شود و این را متذکر میشوم البته فقط یک نوبت هم فرصت تمدید وجود دارد و آن هم با موافقت هیات رئیسه باید انجام شود و این یک بار هم حداکثر میتواند سه ماه باشد. در غیر این صورت طرح باید بایگانی میشود که در کمیسیون هم بلاتکلیف نماند.
محمدباقر قالیباف خاطرنشان کرد: الان بیش از ۳۰ نفر طرح دو فوریتی در نوبت دارند و در خصوص طرح دو فوریتی هم در آییننامه آمده است و اینها را باید انجام دهیم و ظرف سه روز به کمیسیون ارجاع شود و برخی اوقات این طرحها متوقف میشوند، لذا ما مکلف هستیم که این موضوع را رعایت کنیم و نباید زمان ببرد که مبحث درستی هم است ولی اینکه با قانون اساسی مغایرت دارد باید این بخش از طرح اصلاح شود که جای دیگری دچار مشکل نشویم. در ماده ۲۲ یکی از وظایف هیات رئیسه این است.