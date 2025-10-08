خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقایقی قبل؛

نشست علنی ۱۶ مهر ماه مجلس شورای اسلامی آغاز شد

نشست علنی ۱۶ مهر ماه مجلس شورای اسلامی آغاز شد
کد خبر : 1697194
لینک کوتاه کپی شد.

نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه کشورمان آغاز شد.

به گزارش ایلنا، نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۶ دقیقه و با حضور ۲۰۱ نفر از نمایندگان و به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

همچنین تقاضای دوفوریت در مورد طرح استفساریه ماده(۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ ./

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ