نشست علنی ۱۶ مهر ماه مجلس شورای اسلامی آغاز شد

به گزارش ایلنا، نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۶ دقیقه و با حضور ۲۰۱ نفر از نمایندگان و به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

همچنین تقاضای دوفوریت در مورد طرح استفساریه ماده(۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ ./

