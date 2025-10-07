به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 15 مهر 1404، هم‌زمان با هفته نیروی انتظامی، بدون اطلاع قبلی به ستاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی رفت و در دیدار با فرماندهان و مدیران فراجا، ضمن تشکر از تلاش‌های نیروهای انتظامی در برقراری امنیت و ایفای وظایف خود، گفت: دولت برای کمک به نیروی انتظامی و حل مشکلات آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به معضلات ترافیکی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: درست است که ما از سویی با تردد و تخلفات احتمالی موتورسواران مواجه هستیم، اما در آن سوی ماجرا هم باید بدانیم که برخی اقشار جامعه با همین موتورسیکلت امرار معاش می‌کنند، لذا باید کاری کنیم که این افراد نیز بتواند معیشت خود را تأمین کنند و البته قانع شوند که رعایت قوانین نه تنها مانع فعالیت آنها نیست، بلکه به نفع‌شان و در راستای حفظ جان‌شان است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر بتوانیم مردم را قانع کنیم که رعایت مقررات به نفع خود آنها و برای حل مشکلات‌شان است، با اجرای مقررات همراهی می‌کنند، ادامه داد: در کنار این تدابیر، حضور ماموران اجرای قانون و تجهیزات کنترل هوشمند نیز در کاهش تخلفات تأثیرگذار است.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه اعتقاد قلبی من این است که اگر کارمندان و همکاران خودمان از وضعیت راضی باشند، ارباب رجوع و مردم مراجعه‌کننده به ادارات هم خدمات بهتری دریافت می‌کنند و در نهایت رضایت‌شان جلب خواهد شد، اظهار داشت: ما در این سمت‌ها هستیم که بتوانیم مشکلات مردم را حل و نگرانی‌های آنها را برطرف کنیم، نه اینکه برای آنان مشکل ایجاد کنیم. می‌خواهیم کاری کنیم مردم در عزت و سربلندی قرار گیرند؛ این سخنان، اعتقاد قلبی بنده است نه شعارهای انتخاباتی و به منظور جلب رأی مردم.

رئیس جمهور در ادامه بر بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در مرزبانی و مقابله با اشرار تاکید و تصریح کرد: می‌توان با برخی فناوری‌ها مثل پهپادها به شکل بهتری برخی ماموریت‌های انتظامی مثل مرزبانی و مقابله با اشرار را انجام داد و به شکل توأمان از امنیت کشور و جان نیروهای حافظ امنیت محافظت کرد.

پزشکیان به اهمیت اتصال شبکه‌های داده در کشور پرداخت و اظهار داشت: وزارت نفت اخیرا موفق شد با استفاده از اتصال شبکه‌های داده 530 هزار کارت سوخت غیرمجاز را شناسایی و جلوی قاچاق 1 میلیون و 300 هزار لیتر سوخت را بگیرد. همه باید تلاش کنیم که ریشه این اقدامات سوزانده شود و با اتصال شبکه‌های داده در کشور این امر امکان‌پذیر است.

پزشکیان همچنین در واکنش به درخواست فرمانده فراجا برای حل مشکلات معیشتی خانواده‌های شهدا و ایثارگران نیروی انتظامی، گفت: دولت تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا خانواده‌های شهدا و ایثارگر نیروی انتظامی مشکل معیشتی نداشته باشند و حل مسائل و مشکلات این خانواده‌ها در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد؛ نباید اجازه دهیم که این عزیزان به فراموشی سپرده شوند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی به بیان مشکلات و مطالبات نیروی انتظامی پرداخت.

سردار احمدرضا رادان در تشریح روند مقابله با سرقت در کشور اظهار داشت: هم اکنون روند سرقت‌ها در کشور به دلیل تمرکز نیروی انتظامی روی این امر و ایجاد قرارگاه مقابله با سرقت کاهشی شده است و این اتفاق خیلی خوبی است.

در این جلسه همچنین سردار اسکندر مومنی وزیر کشور نیز طی سخنان کوتاهی به بیان برخی مسائل نیروهای انتظامی پرداخت و یادآور شد: نیروی انتظامی در ایران با حجم بالایی از ماموریت‌ها مواجه است که در سایر کشورها این ماموریت‌ها در یک نیرو خلاصه نمی‌شود. ضمن اینکه نیروی انتظامی با توجه به این گستره ماموریتی با کمبود نیرو هم مواجه است که رفع این مشکل به توجه ویژه نیاز دارد.

در پایان این مراسم یک پرچم متبرک از حرم امام حسین (ع) از سوی فرماندهی انتظامی کشور به رئیس جمهور اهدا شد.