وزیر نیرو به سوالات نمایندگان درباره بحران آب و سدها پاسخ داد

وی افزود: دستور کار دوم کمیسیون بررسی عملکرد وزارت نیرو در اجرای احکام برنامه هفتم در برش سالانه مورد بررسی قرار گرفت. یکی از محورهای اصلی این بررسی، اجرای ماده ۴۰ قانون درباره حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و تاسیس آب شرین کن‌ها بود که براساس گزارش ارائه‌شده، عملکرد وزارت نیرو تاکنون حدود ۹۰ درصد اهداف سالانه را محقق کرده کرده و در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز، مسئولان این وزارتخانه وعده جبران عقب ماندگی را دادند.

ایری با اشاره به دیگر محور بررسی‌شده اظهار داشت: اجرای بند «خ» ماده ۱۰۱ برنامه هفتم، ناظر بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه انرژی از طریق نهادهایی چون شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه‌های اقتصادی و استفاده از دیپلماسی انرژی در جهت ارتقای جایگاه ایران در ترانزیت انرژی، مورد ارزیابی قرار گرفت. مقرر شد وزارت نیرو و وزارت امور خارجه گزارش مکتوب و دقیق‌تری درباره چالش‌ها و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون عمران همچنین گفت: موضوع اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‌وری در بخش آب (بند الف ماده ۳۹) نیز مطرح شد که ادامه بررسی جزئیات آن به جلسه آینده کمیته آب موکول شد.

ایری ادامه داد: دستور کار دیگر کمیسیون بررسی سؤال تعدادی از نمایندگان مردم از وزیر نیرو بود که نخستین سؤال مربوط به سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان، درباره کَندی در اجرای پروژه‌های سدهای بالادست و پایین‌دست رودخانه بهمن‌شیر بود. پس از ارائه توضیحات وزیر نیرو و معاونان وی، مقرر شد طی دو هفته آینده جلسه‌ای مشترک با حضور وزیر نیرو، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون عمران برای تعیین تکلیف تأمین منابع مالی این پروژه برگزار شود.

وی افزود: سؤال احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی و حاجی‌آباد، درباره کمبود آب شرب در جزیره قشم نیز مطرح شد. با وجود توضیحات وزارت نیرو، نماینده سؤال‌کننده تأکید کرد که مشکلات مردم همچنان پابرجاست و خواستار تسریع در توسعه ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها و جلب سرمایه‌گذار شد و مقرر شد این موضوع هم با نشستی مشترک مورد ارزیابی بیشتر قرار بگیرد.

ایری تصریح کرد: سؤال ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان، درباره وضعیت تکمیل سد دالکی بود که با تصمیم کمیسیون، تا زمان ارائه گزارش شیوه تأمین مالی و برنامه اجرایی از سوی وزارت نیرو باز نگه داشته شد.

سخنگوی کمیسیون عمران افزود: مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه، نیز درباره مسائل موجد پیرامون آب و فاضلاب کشور و همچنین مشکلات مشابه در حوزه انتخابیه خود سؤال کرد که مقرر شد حداکثر طی دو هفته آینده نشستی با حضور معاون وزیر نیرو و مسئولان استانی برگزار و نتیجه به کمیسیون اعلام شود.

وی ادامه داد: در پایان، فتح‌الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ، درباره عدم تدوین راهبردهای کلان در اجرای سیاست‌های کلی نظام و سند ملی آب، فرسودگی شبکه‌ها و ضعف مدیریت در بخش آب و فاضلاب از وزیر نیرو سؤال کرد. در این باره نیز مقرر شد ظرف سه هفته آینده جلسه‌ای با حضور نماینده سؤال‌کننده برگزار و نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون ارائه شود.