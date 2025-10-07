کمیسیون اقتصادی با تفحص از بانک آینده موافقت کرد

وی افزود: همچنین وزیر راه و شهرسازی هم برای پاسخ به سوال جعفر قادری در کمیسیون حضور یافتند و سوال ایشان نیز در خصوص نحوه عدم اجرای ماده ۲۷ قانون تامین مالی و تولید زیرساخت بوده است که در این موضوع به خانم وزیر مهلت داده شد تا مستندات خود را در این رابطه به کمیسیون ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دستور بعدی جلسه بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی بود که پس از اینکه طراح تحقیق و تفحص موضوعات خود را مطرح کردند، مدت دو هفته به سازمان امور مالیاتی مهلت داده شده است تا در خصوص موضوعات مطرح شده مستندات خود را به کمیسیون ارائه کند و در غیر این صورت تحقیق و تفحص به رای گذاشته خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس گفت: دستور کار آخر کمیسیون اقتصادی هم موضوع تحقیق و تفحص از بانک آینده بود که با اکثریت آرا رای آورد.