رئیس جمهور همچنین فعال‌سازی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را اقدامی ضروری در تدوین سیاست‌ها و چارچوب‌های همکاری دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران در مسیر گسترش روابط با تمامی کشورها، همواره بر اصول اخلاقی، روابط انسانی، مسالمت، صلح، آرامش و امنیت جهانی تأکید داشته و امیدواریم حضور شما در ایران در دوره ماموریت، زمینه‌ساز تعمیق روابط دوستانه و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور در عرصه‌های مختلف باشد.

سفیر جدید ساحل عاج نیز در این مراسم با ابلاغ سلام‌ها و درودهای گرم رئیس‌جمهور کشورش به پزشکیان، اظهار داشت: اعتقاد داریم دیپلماسی باید در خدمت منافع متقابل و تقویت دوستی میان کشورها باشد و اینجانب با عزم راسخ به ایران آمده‌ام تا این مأموریت مهم را به انجام برسانم.

تاماکورا واتارا با اشاره به جایگاه برجسته جمهوری اسلامی ایران در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز ظرفیت‌های عظیم موجود در کشورمان، تأکید کرد: جمهوری ساحل عاج علاقه‌مند به توسعه هر چه بیشتر همکاری‌ها با ایران است و نقش و جایگاه ایران برای ما الهام‌بخش محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در دستور کار قرار دارد و آمادگی داریم در تمامی زمینه‌ها، به‌ویژه در بخش کشاورزی و زراعت، همکاری‌ها را تقویت کنیم.