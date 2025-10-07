رهبر انقلاب پرچم مقاومت در برابر طاغوت را در دست دارند

به گزارش ایلنا، هم‌زمان با سالگرد نماز جمعه تاریخی نصر و آغاز چهارمین دوره پویش «ایران همدل»، رویداد ملّی این پویش برای روایت همدلی ملّت ایران از کرونا و حادثه بندرعبّاس تا طوفان‌الاقصیٰ و جنگ دوازده‌ روزه، امروز در حسینیّه امام خمینی برگزار شد.

خانواده شهدای جنگ دوازده‌روزه، فعّالان جهادی، برخی از چهره‌های مقاومت از جمله فرزندان شهید سیّدحسن نصراللّه و جمعی از مشارکت‌کنندگان در پویش «ایران همدل» در این رویداد حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم، ایمان عطّارزاده، معاون اجتماعی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای و دبیر پویش «ایران همدل»، به ارائه گزارشی از فرایند برگزاری اوّلین دوره این پویش از سال ۱۳۹۹ برای کمک مؤمنانه به اقشار آسیب‌دیده از کرونا تا امروز پرداخت. پویشی که در حادثه بندرعبّاس، بلایای طبیعی و سوانح غیرمترقّبه، طوفان‌الاقصیٰ و کمک به مردم غزّه و لبنان و در نهایت هم جنگ دوازده‌روزه، اثبات‌کننده و راوی همدلی ملّت ایران برای کمک به هم‌وطنان و هم‌نوعان خودش در منطقه و جبهه مقاومت بود.

عطارزاده با بیان نمونه‌ها و مصادیقی از کمک‌های مردمی، به‌ویژه اهدای صدها کیلو طلا توسط بانوان به مردم مظلوم غزه و لبنان، گفت: گره‌گشایی از همدیگر دغدغه یک «ایران همدل» شد؛ فرایندی که در مهر ۱۴۰۳ و کمک به حزب‌اللّه سرافراز و مردم غزه، فصل جدیدی از آن رقم خورد و پرچم‌دار این حرکت هم خانم‌ها و زنان ایرانی بودند تا حکم رهبر برای کمک به مردم غزه و لبنان روی زمین نماند.

«ایران همدل» پاسخی به دعوت رهبر انقلاب برای یاری مظلومان است

در ادامه، رئیس دفتر مقام معظم رهبری حرکت بزرگ «ایران همدل» را پاسخ به دعوت رهبر انقلاب توصیف کرد که ایشان خواستار آن شدند تا به کمک کسانی شتافته شود که در مسیر مبارزه با دشمن صهیونی صدمه دیده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی در ادامه با ذکر بعضی مصادیق از کمک‌های مؤمنانه ملّت ایران به مواردی مانند اهدای حلقه ازدواج یا فروش آپارتمان شخصی برای شرکت در این حرکت اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی ضمن تجمید روحیه ایثار رزمندگان مقاومت، با اشاره به نقش محوری حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای در مسیر مبارزه گفت: ایشان در این مسیر با توکّل به خدا و توسل به اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) پرچم را در دست گرفته‌اند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به شهید نصراللّه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از علمای قم که با شهید نصراللّه هم روابط نزدیکی داشت، نقل می‌کرد که سیّدحسن می‌گفت، هرگز نمی‌توانم تصور کنم زمانی بیاید که من باشم و رهبر انقلاب نباشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی با تأکید بر اینکه نقش رهبر انقلاب در امتداد نقش علمای شیعه و اسلام و در راستای زنده کردن اسلام است، افزود: الان هم این بزرگوار پرچم را در دست گرفته و در مقابل طاغوت ایستاده است. خدا خصوصیاتی را به ایشان اعطا کرده که اولین آن‌ها هم شجاعت بی‌نظیر است.

وی در پایان اظهارات خود، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، به نقد انفعال حکام و رهبران کشورهای اسلامی در برابر رژیم صهیونی پرداخت.

حسین یکتا، از فعّالان مردمی و گروه‌های جهادی و سفیر پویش «ایران همدل»، در این مراسم، با مرور نهضت امام خمینی (رحمة اللّه علیه) از خرداد ۱۳۴۲ تا انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نقطه اتّکاء حرکت امام (رحمة اللّه علیه) را مردم دانست و با وجود تفاوت‌های ظاهری با دهه ۶۰، فعّال شدن مجدّد ستادهای مردمی پشتیبانی جنگ تحمیلی در دوران کرونا، همراهی با مردم آسیب‌دیده از بلایای طبیعی، حمایت از جبهه مقاومت و جنگ دوازده‌روزه را از ثمرات و نتایج مردمی بودن انقلاب و استمرار آن در نسل‌های بعدی توصیف کرد و گفت: در جنگ دوازده‌روزه شاهد رشادت‌ها و شجاعت دهه‌هشتادی‌ها و دهه‌نودی‌ها بودیم و یک بار دیگر بهنام‌محمّدی‌ها را دیدیم، یک بار دیگر یک ایران را همدل دیدیم. در این مراسم ضمن گرامیداشت شهید حمید حیدری و شاهد شجاعی‌پور، دو تن از شهدای جهادگر که سال گذشته در سوریه و لبنان به شهادت رسیده بودند، با حضور خالد قدومی، نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و زینب نصراللّه، فرزند شهید سیّدحسن نصراللّه، از خانم سعیده سالاری، همسر شهید سعید ایزدی (حاج رمضان) به پاس یک عمر مجاهدت و حمایت از مردم و مقاومت فلسطین تقدیر شد. همچنین، خانم تاجیک، مادر شهید محمّدحسین حدّادیان، و حجّت‌الاسلام وکیلی‌پور به نمایندگی از جهادگران فعال در پویش «ایران همدل» به بیان خاطراتی از گردآوری و توزیع کمک‌های مردمی پرداختند که صحنه‌های بی‌نظیری از همدلی و ایثار را توسط مردم خلق کرد. شعرخوانی خانم سیّده‌فرشته حسینی، اجرای گروه سرود ابن‌الرضا (علیه السّلام) از قزوین و مدّاحی حاج محمود کریمی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

