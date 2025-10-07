خبرگزاری کار ایران
English العربیه
تقدیر زینب نصرالله از ملت ایران به خاطر پشتیبانی از مقاومت

تقدیر زینب نصرالله از ملت ایران به خاطر پشتیبانی از مقاومت
دختر شهید نصرالله از ملت ایران به خاطر پشتیبانی از مقاومت در رویداد ملی «ایران همدل» قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، «زینب نصراللّه» فرزند شهید سیّد حسن نصراللّه و خواهر شهید سیّد هادی نصراللّه، از چهره‌هایی بود که به همراه دو برادر خود و سیّد عبداللّه صفیّ‌الدّین، نماینده‌ حزب‌اللّه در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در رویداد ملی «ایران همدل» شرکت کرده بود.

وی ضمن سلام و درود به امام خمینی (رحمة اللّه علیه)، شهدای انقلاب و شهدای راه قدس، هدف از حضور خود در این مراسم را تجدید پیمان با حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای اعلام کرد.

زینب نصراللّه، در سخنان خود، از ملّت ایران تشکّر کرد و افزود: «شما همیشه پشتیبان ما بوده‌اید. شمایید که هر آنچه داشته‌اید به مقاومت کمک کرده‌اید، مجروحان پیجر را در آغوش گرفتید و پای مقاومت ایستاده‌اید.»

فرزند شهید نصراللّه، در ادامه، خطاب به رهبر انقلاب گفت: «ای آقای ما! ما سیراب از محبّت تو از چشمان سیّدمان ــ شهید سیّدحسن نصراللّه ــ آمده‌ایم که در عشق تو ذوب شده بود و با وجود جایگاه اجتماعی در میان مردم خود، خودش را صرفاً یک سرباز می‌دانست.»

زینب نصراللّه با بیان اینکه دعای سیّدحسن این بود که خدا باقی عمر او را گرفته و به عمر حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای اضافه کند، گفت: «ای سیّد و سرور ما! امروز آمده‌ایم تا با شما تجدید پیمان کنیم. ما فرزندان سیّدحسن آمده‌ایم به شما بگوییم سربازان شما و گرو و رهین این راهیم.»

