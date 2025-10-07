خبرگزاری کار ایران
قدومی: سپاسگزار رهبر و ملت ایران هستیم

قدومی: سپاسگزار رهبر و ملت ایران هستیم
کد خبر : 1697102
نماینده حماس در تهران گفت: ملت و رهبری ایران همیشه همراه مستضعفین و مردم غزه و لبنان و یمن بوده‌اند.

به گزارش ایلنا، «خالد قدومی» نماینده‌ جنبش اسلامی فلسطین (حماس) در ایران روز سه‌شنبه و در رویداد ملی «ایران همدل» که در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، در سخنانی به تقدیر از رهبر، ملت و دولت ایران در حمایت از مردم غزّه و مقاومت فلسطین پرداخت.

قدومی ضمن گرامیداشت سالروز عملیات طوفان‌الاقصی، این عملیات را روز عزت مؤمنین و آغاز نابودی رژیم صهیونی توصیف کرد و گفت: «از سیدعلی خامنه‌ای، رهبر ایران، و همچین ملت شریف ایران تشکر می‌کنم که همیشه همراه مستضعفین و مردم غزه و لبنان و یمن بوده‌اند؛ ملّتی که خون شریف و عزیزش با خون فلسطینی‌ها مخلوط شد. شما شریک آینده‌ی مقاومت و منطقه هستید.»

نماینده‌ جنبش اسلامی فلسطین (حماس)، در ادامه، با گرامیداشت یاد شهید حسن نصراللّه او را به معنای واقعی کلمه «شهید فلسطین و طوفان‌الاقصی» توصیف کرد و افزود: «ما نگران نیستیم. به تعبیر شهید اسماعیل هنیه، هرگاه یک مرد فرو افتد، مرد دیگری برخواهد خاست. دشمن در این توهم است که با ترور افراد، مسیر را منحرف می‌کند؛ اما امروز ما ایستاده‌ایم و این مسیر تا آزادی کامل فلسطین و مسجدالاقصیٰ ادامه دارد.»

انتهای پیام/
