وی با اشاره به سختی پذیرفتن مسئولیت اعزام دانش‌آموزان به مسابقات جهانی و وجود نگرانی‌های دولت در این زمینه، گفت: با این حال با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت ورزش و آموزش و پرورش، هم دانش‌آموزان و هم مدیران کشورمان موفقیت کسب کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله تعلیم و تربیت، خاطرنشان کرد: شاید در نگاه اول احساس کنیم که وظیفه حاکمیت و مدارس، صرفا آموزش است در حالیکه بهترین ایام عمر یک انسان در مدرسه می‌گذرد بنابراین در کنار آموزش، تربیت هم اهمیت دارد و نمی‌توانیم یکی از دو عنصر مهم تعلیم یا تربیت را نادیده بگیریم.

عارف ادامه داد: در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و همچنین با توجه به اهداف نظام جمهوری اسلامی، نمی‌توانیم شانه از بار تربیت دانش آموزان خالی کنیم. با این حال شیوه تربیت هم اهمیت دارد. آموزش تقریباً در همه کشورها، مسیر روشن و تجربه شده‌ای دارد و در این زمینه چندان اختلافی وجود ندارد اما در شیوه‌های تربیت تفاوت‌های زیادی وجود دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در فرهنگ ما، نوجوان با هدف پذیرش مسئولیت اداره کشور تربیت می‌شود بنابراین باید به بهترین شیوه تربیت شود. نه قانون اساسی اجازه می‌دهد و نه باورمان این است که از خارج از کشور مدیر وارد کنیم در حالیکه در بسیاری از کشورها این اتفاق رخ می‌دهد. ما نمی‌خواهیم و نیازی نداریم که برای انتخاب مدیران، به خارج کشور نگاه داشته باشیم. بنابراین وظیفه سنگینی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان به عنوان مدیران آینده کشور بر عهده داریم.

وی با اشاره به نقش ورزش در ارتقاء کیفیت آموزش به دانش آموزان، بیان کرد: دانش‌آموزانی که ورزش می‌کنند در درس هم پیشتاز هستند البته به شرط آنکه نظم داشته باشند. وجود نظم، انضباط و برنامه شرط موفقیت دانش‌آموزان است. اگر نظم وجود داشته‌ باشد، ورزش به کمک آموزش می‌آید.

عارف همچنین گفت: ورزش ابزاری برای تحقق اهداف تربیت با مشارکت خود دانش‌آموزان است. راهبرد ما باید تشویق دانش‌آموزان به ورزش کردن باشد زیرا ورزش به نشاط و شادابی دانش‌آموزان کمک می کند.

وی با اشاره به ایجاد برخی مشکلات برای کشورمان با اعمال تحریم‌های ظالمانه، افزود: وجود نگاه ارزشی و نیت خیر مردم و مسئولان موجب شد تا کشور در برابر تحریم‌ها مسیر خود را ادامه دهد. ما همین نگاه ارزشی را در مورد ورزش هم داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه الگوبرداری در فرهنگ اصیل ایرانی وجود دارد، خاطرنشان کرد: این الگوگیری که در میان دانش‌آموزان و جوانان وجود دارد در واقع تربیتی با هزینه اندک است. دانش‌آموزان مدال‌آور ما اکنون الگویی برای سایر دانش‌آموزان هستند البته این الگو بودن مسئولیت سنگینی است چون اگر الگو خطا کند، ممکن است کسانی که از ان الگو پیروی کرده‌اند هم مرتکب خطا شوند.

عارف با تاکید بر لزوم به کارگیری امکانات مناسب‌تر برای تربیت تعداد بیشتری از ورزشکاران مدال‌آور کشور، افزود: در کنار ورزش قهرمانی باید دنبال ورزش پهلوانی نیز باشیم. پهلوان در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، جایگاه ویژه‌ای دارد. پهلوان، قهرمانی است که گاهی با افتخار شکست را می‌پذیرد. بارها مشاهده کرده‌ایم که کشتی‌گیر ما وقتی با حریف مصدوم مواجه می‌شود، عامدانه می‌بازد که این باخت از هر بردی ارزشمندتر است. ما در ورزش پهلوان یعنی قهرمانی اخلاق‌مدار می خواهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه باید امکانات ورزشی بیشتری در اختیار مدارس قرار بگیرد، گفت: با همکاری وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش این هدف محقق خواهد شد. در همین مسابقات المپیک دانش‌آموزی، فدراسیون‌های ورزشی کمک خوبی به وزارت آموزش و پرورش کردند و اتفاق خوبی در این حوزه رخ داد.

وی ادامه داد: ورزش کشور با باید بر اساس سند آمایش سرزمینی ورزش توسعه داد و در این زمینه باید مدارس در اولویت باشند. البته امکانات ورزشی مدارس هم باید در ساعات تعطیلی مورد استفاده قرار گیرد. وزیر ورزش و جوانان و آموزش و پرورش با تهیه سازوکاری این موضوع را مدیریت کنند تا از این امکانات بهترین استفاده را کرد.

وی همچنین با اشاره به نگرانی‌هایی در مورد برخی مسائل اجتماعی در خصوص نوجوانان و جوانان تصریح کرد: سلامت جسم و روح جوانان اهمیت زیادی دارد و ورزش یکی از راه‌های ساده برای تأمین سلامت دانش‌آموزان است. باید حل این مسائل اجتماعی مورد توجه جدی باشد تا نگرانی‌ها در این زمینه رفع شود.

عارف با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه دولت، توجه به نیازهای جوانان و نوجوانان است، گفت: ما به شما نوجوانان و جوانان کشور افتخار می کنیم. در ۴۵سال گذشته همه اتفاقات مهم کشور با محوریت جوانان رخ داد. این جوانان ۸سال جنگ را به خوبی اداره کردند. جوان ۱۸ساله بعد از مدت کوتاهی فرمانده گردان، هنگ، تیپ و لشکر می شد و ظرفیت‌های خود را اثبات می‌کرد. در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز جوانان و نوجوانان ظرفیت خود را در ایجاد انسجام، وحدت و همبستگی ملی ثابت کردند.

وی با تبریک به تیم والیبال دختران بابت کسب مقام قهرمانی رقابت‌های والیبال آسیای مرکزی گفت: توجه به ورزش دختران دانش‌آموز و دانشجو در اولویت وزارت ورزش و آموزش و پرورش نیز قرار دارد.

بر اساس این گزارش، دانش‌آموزان ورزشکار دختر و پسر کشورمان در دو رویداد المپیک دانش آموزان زیر ۱۸ سال جهان در سال ۲۰۲۴ در بحرین و همچنین المپیک زیر ۱۵ سال جهان در سال ۲۰۲۵ در صربستان موفق به کسب ۱۳۳ مدال طلا، نقره و برنز شدند و در مسابقات بحرین مقام پنجم و در مسابقات صربستان مقام ششم جهان را به دست آوردند. تیم‌های دانش‌آموزی کشورمان برای اولین بار در این دو رویداد ورزشی شرکت کرده بودند.