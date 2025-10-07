خبرگزاری کار ایران
دیدار سرلشکر موسوی با رئیس سازمان صدا و سیما

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از اقدامات جهادی سازمان صدا و سیما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا، با حضور پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی از اقدامات جهادی ایثار و فداکاری‌های رئیس و کارکنان رسانه ملی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دوشادوش رزمندگان و نیروهای مسلح قدردانی کرد و هدف قرار گرفتن سازمان صدا و سیما توسط دشمن صهیونیستی را نشانه‌ای از خشم و استیصال در برابر رزم بی امان، روشنگری و اقدامات موثر این سازمان دانست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این دیدار ضمن تشکر از تلاش، هم افزایی و هماهنگی‌ مدیران و کارکنان صدا و سیما با نیروهای مسلح، به ویژه در شرایط بحرانی، علی الخصوص جنگ تحمیلی 12 روزه، بر اهمیت تداوم همکاری رسانه ملی و نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی رسانه ملی را موفق و سربلند در مقابله با دشمن در جبهه جنگ نرم، شناختی و رسانه‌ای و پرچمدار جهاد تبیین دانست.

جبلی نیز با ابراز قدردانی از مجاهدت ها، رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان قدرتمند و با صلابت نیروهای مسلح در برخورد قاطع و کوبنده با دشمن و حراست و پاسداری از میهن عزیز و آرمان های انقلاب اسلامی بر هرگونه همکاری و تعامل رسانه ملی با نیروهای مسلح در جهت ارتقای قدرت بازدارندگی، تبیین دستاوردها و قدرت‌آفرینی آنان تأکید کرد.

وی اعلام کرد که سازمان صدا و سیما آمادگی دارد تا این هم‌افزایی و هماهنگی را روز به روز بیشتر و تقویت کند و این دیدار را نشان دهنده عزم و اراده مشترک برای تقویت همکاری در جهت شکست دشمن عنوان کرد.

