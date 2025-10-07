به گزارش ایلنا، جلسه انتخاب اعضای جدید هیأت منصفه دادگاه مطبوعات و سیاسی تهران از صنوف مختلف سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، با حضور «ناصر سراج»، رئیس تعیین اعضاء هیأت منصفه، «سید عباس صالحی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین «سید رضا تقوی»، نماینده رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، حجت الاسلام و المسلمین «محمد قمی»، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و «مهدی چمران»، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ستاد حقوق بشر برگزار شد.

سراج با اشاره به اهمیّت این جلسه اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه تشکیل می شود و بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی نشریّات و مطبوعات در انتشار مطالب آزادند مگر آن که مخلّ به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد.

نماینده رئیس قوه قضاییه افزود: براساس قانون، اعضای هیأت منصفه در مهرماه انتخاب می‌شوند که تعداد این اعضاء در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر است که این تعداد در مجموع به ۴۴۱ نفر در سراسر کشور می‌رسد و تاکنون در ۸ استان انتخابات برگزار شده است.

وی با بیان اینکه امروز اعضای هیأت منصفه در تهران از صنوف مختلف انتخاب شدند، گفت: محمدحسن رحیمیان علی اکبر اشعری، حسن حمیدزاده، علیرضا سربخش، محمود خسروی‌وفا، حسن خجسته باقرزاده، سید رمضان موسوی مقدم، اکبر نصرالهی، محمدعلی امانی، باقر انصاری، فرشاد مهدی پور، احمد مؤمنی راد، مهدخت بروجردی، زهره الهیان، علیرضا محجوب، عبدالحسین روح الامینی، مرتضی آخوندی، عباس شکری، علیرضا مختار پورقهرودی و عزت الله ضرغامی از اعضای این هیأت منصفه هستند.

سراج ادامه داد: ۲۳۳ فقره پرونده در هیأت منصفه سراسر کشور مطرح شد که از این تعداد ۱۳۳ مورد به استان تهران مرتبط است و هیچ محکومیّت منجر به حبس در این دو سال نداشتیم و به پرداخت جریمه و اقدامات بازدارنده اکتفا شد.

نماینده رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات ۱۵ صنف می توانند در هیأت منصفه شرکت کنند و از هر صنف یک الی دو نفر انتخاب می شوند و هیأت منصفه جدید از اول آبان شروع به کار خواهند کرد.

انتهای پیام/