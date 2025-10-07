خبرگزاری کار ایران
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد

ثبت ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ ازدواج در شش ماه اول سال

سخنگوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: تعداد ۱۷ فقره ازدواج برای زنان با بیش از ۸۰ سال سن و ۷۳۸ مورد ازدواج نیز برای مردانی با سن بیشتر از ۸۰ سال در شش ماه نخست سال ثبت شده است.

به گزارش ایلنا، اعظم قویدل در این باره گفت: از ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ فقره ازدواج در شش ماهه نخست سال جاری، بیشترین ثبت ازدواج در استانهای تهران با ۲۸ هزار و ۲۷۳ فقره ازدواج ، خراسان رضوی با ۲۲ هزار و ۲۶ فقره و استان خوزستان با ۱۶ هزار و ۹۹۴ فقره ازدواج بعمل آمده است . همچنین در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۹ هزار و ۸۵۱ فقره طلاق ثبت گردیده که بیشترین فراوانی در استان های تهران با ۱۵ هزار و ۲۰۶ فقره،  خراسان رضوی با ۹ هزار و ۳۲۱ فقره و  خوزستان با ۵ هزار و ۵۱۹ فقره بوده است .کمترین میزان طلاق در مدت مذکور در استان ایلام با تعداد ۴۵۳ مورد ثبت شده است .

وی افزود: در شش ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۳۹ هزار و ۲۰۶ فقره ازدواج و ۹۳ هزار و ۲۵۴ فقره طلاق در کشور به ثبت رسیده و در مقایسه با شش ماهه نخست سال جاری میزان ازدواج های ثبت شده حدود ۴ درصد و طلاق‌های ثبت شده نیز حدود ۳ و نیم درصد در نیمه ابتدایی سال جاری کاهش یافته اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: بیشترین فراوانی ازدواج زنان در سنین ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ سال به ثبت رسیده و بیشترین فراوانی ازدواج مردان به ترتیب در سنین ۲۶ و ۲۷ و ۲۵ سال ثبت شده است و در خصوص طلاق‌های ثبت شده برای زنان بیشترین فراوانی در سنین ۳۶ و ۳۵ و ۳۴ سال و برای مردان در  محدوده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال ثبت گردیده است. همچنین تعداد ۱۷ فقره ازدواج برای زنان با بیش از ۸۰ سال سن و ۷۳۸ مورد ازدواج نیز برای مردانی با سن بیشتر از ۸۰ سال در شش ماه نخست سال ثبت شده است.

