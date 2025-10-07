پیام عراقچی به مناسبت روز اسکان بشر

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر نوشت:

بشر در سیر تکاملی خود زمانی متمدن شناخته شد که امکان انتخاب، ایجاد و توسعه سکونتگاه ها را پیدا کرد و در مکانی مناسب اسکان یافت. اگر صدها سال پیش اسکان بشر و شهرنشینی با شکلی ابتدایی و ملاحظاتی ساده همراه بود، امروز برای برخورداری از سکونتگاههای مناسب می بایست ده‌ها و بلکه صدها متغیر را مورد توجه قرار داد؛ لذا مدیریت شهرها و سکونت گاههای بشری با رویکردهای سنتی دیگر امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر، تحولات جهانی به‌ویژه آنچه در مورد این کره خاکی در حال اتفاق است، ما را ناگزیر از توجه به متغیرهایی می‌کند که تا چند دهه قبل توجه چندانی به آنها نمی شد. تغییرات آب و هوایی، تخریب گسترده منابع طبیعی و تنوع زیستی و آلودگی‌های گسترده به همراه بلایای طبیعی چون سیل، زلزله و طوفانهای گرد و غبار برای کشوری چون ما با اقلیمی خشک و کم‌آب که در معرض خشکسالیهای شدید و پیاپی نیز قرار دارد، الزامات جدیدی را می طلبد.

همچنین آلودگی‌های مختلف ناشی از سوء مدیریت پسماندها، سوخت و سیستم های حمل و نقلی ناکارآمد، از جمله مهمترین مسائلی هستند که در یک مدیریت کارآمد شهری می بایست توجه ویژه ای به آنها نمود. جهان امروز برای برون رفت از این چالشها، تغییر الگوهای رفتاری در تولید و مصرف، بهره‌گیری از انرژیهای پاک و پایدار به‌ویژه در بخشهای صنعت حمل و نقل و مصارف خانگی و حرکت به سوی اقتصادی چرخشی بر پایه مدیریت کارآمد پسماندها و منابع آبی و استفاده مجدد از این منابع را توصیه می‌کند؛ سیاستگذاری و سرمایه گذاری مناسب برای حرکت به سوی این اهداف به عنوان شاخصه‌های مهم توسعه یافتگی کشورها شناخته می شود.

با این حال در یک نگاه کلان، حیات شهری ما نمی تواند به دور از مدیریت صحیح مناطق پیرامونی شهرها باشد. شهرها بخشی لاینفک از اکوسیستم پیرامونی خود هستند. هم بر آنها اثر می گذارند و هم از آنها تاثیر می‌پذیرند. آنچه امروز به عنوان آلودگی هوا، طوفان های گرد و غبار یا فرونشست زمین شاهد هستیم، علاوه بر چالش‌های درون‌شهری، ریشه در استفاده و مدیریت ناصحیح مناطق پیرامونی شهرها و منابع آبی دارد و این مساله مستلزم در پیش گرفتن رویکردی جامع و سیاست‌های همه‌جانبه یکپارچه و منسجم است.

علاوه بر این توسعه اجتماعی و اجرای سیاستهای اجتماعی عادلانه در محیط های شهری مناسب با هدف جلوگیری از مساله حاشیه نشینی در شهرها و مقابله با زمینه های رشد جرائم، از جمله دیگر موضوعات مهمی است که تمدن امروز بشر ناگزیر از بذل توجه ویژه به آنها است.

در این مسیر، قطعا نقش پژوهش و نوآوری فناوریهای جدید سازگار با محیط زیست و تامین سرمایه و اعتبارات لازم برای اجرای برنامه ها را نمی توان از قلم انداخت. اگرچه بخشی از نوآوری ها، فناوری ها و سرمایه‌های مورد نیاز با کمک شرکتهای دانش بنیان و مراکز علمی- تحقیقاتی ایرانی قابل حصول است، اما حل این مشکلات که بعضا از محدوده مرزهای ملی کشورها نیز فراتر می رود مستلزم حمایت و همکاریهای بین المللی گسترده است.

قطعا از سازمان ملل متحد و آژانس‌های وابسته به آن و همچنین کشورهای دوست انتظار داریم با همکاری علمی و فناورانه و تامین منابع مالی، ایران را در تلاش برای نیل به این اهداف که با چالش های غیرمنصفانه ناشی از تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه مواجه است، یاری رسانند.

در این راستا دولت چهاردهم به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر وزارتخانه ها و دیگر اعضای هیات دولت کوشیده است ضمن ارزیابی نیازها و چالشهای کشور، توجه ویژه ای نیز به استفاده از تجربیات و دستاوردهای بین المللی و ارتقای همکاری ها با دیگر کشورها و آژانسهای وابسته به سازمان ملل متحد از جمله برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) در همه ابعاد توسعه شهری داشته باشد.

ما به عنوان وزارت امور خارجه خرسند هستیم در تسهیل اجرای این تلاشها در کنار وزارت راه و شهرسازی قرار داریم و موفقیت در نیل به این اهداف و ایجاد محیطی امن، سالم و پایدار برای زندگی همه آحاد ملت ایران در گرو تلاشهای همه ما است.

انتهای پیام/