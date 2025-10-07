جزئیات نشست دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد که روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ به ریاست آذر منصوری، دبیرکل و رئیس دفتر سیاسی این حزب برگزار شد، موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، گزارشی از احضار اعضای هیئت رئیسه جبهه اصلاحات به دادسرای فرهنگ و رسانه ارائه شد.

دفتر سیاسی حزب، ضمن ابراز تأسف از این احضارها که در ارتباط با بیانیه شهریورماه جبهه صورت گرفته، بار دیگر از محتوای این بیانیه حمایت کرد.

اعضای دفتر تأکید کردند که در صورت توجه به راهکارهای کارشناسی و دلسوزانه مطرح‌شده در این بیانیه و اقدام به‌موقع، ممکن بود از فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک جلوگیری به عمل آمده و کشور به وضعیت بحرانی کنونی دچار نشود.

در ادامه، گزارشی از انتخابات هیئت رئیسه دوره سوم جبهه اصلاحات ارائه شد. دفتر سیاسی ضمن قدردانی از زحمات هیئت رئیسه پیشین، برای اعضای جدید در مسیر پیشبرد اصلاحات و تحقق حکمرانی خوب در کشور، آرزوی توفیق و موفقیت کرد.

در بخش پایانی جلسه، رئیس کمیسیون سیاست خارجی حزب، تحلیلی تفصیلی از وضعیت منطقه با تمرکز بر طرح صلح ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا ارائه داد.

پس از بحث و تبادل نظر، دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت غزه ابراز کرد و اعلام داشت که از هر تلاش و طرحی که به‌صورت واقعی به کشتار و ویرانی در غزه پایان دهد، حمایت می‌کند.

دفتر سیاسی حزب، همچنین تصریح کرد که تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا رد هرگونه طرح، باید بر عهده مردم فلسطین و ساکنان رنج‌دیده غزه بوده و همه طرف‌ها باید از این تصمیم حمایت کنند.

