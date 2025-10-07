رفیعزاده:
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه سامانه فواد تا دهه فجر در سراسر کشور راهاندازی خواهد شد، گفت: گزارشات سامانه فواد را که در مورد دستگاهها در دولت ارائه میدهم، دستگاهها پیگیری میکنند و بهصورت ماهانه و سهماهه کارنامه صادر میکنیم و بر اساس آن تشویق و تنبیه صورت میگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست خبری خود با اشاره به سامانه فواد ۱۲۸ (سامانه فوریتهای اداری) گفت: به عنوان کارشناسی نظام اداری که نزدیک به دو دههونیم در این سازمان بودم و سطوح مختلف را دیدهام و حداقل در چهار الی پنج برنامه توسعه، مستقیم و غیرمستقیم دخیل بودهام و برنامه و احکام مینوشتیم، باید به یک نکته جمعبندی اشاره کنم و آن این است که فقط تدوین قوانین و مقررات، فرایندهای اداری را اصلاح نمیکند؛ تدوین قوانین و مقررات، زمینه را فراهم میکند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: اینکه بدانیم برنامههای اصلاحی نظام اداری ما انجام شده و فرایندهای ما درست کار میکنند، را باید مردم بگویند که آیا فرایندهای نظام اداری ما اصلاح شده است؟ کیفیت خدماتی که دریافت میکنند نسبت به سال قبل بهتر، سریعتر و باکیفیتتر شده است؟
وی افزود: یک بخش اصلاح، قوانین و مقررات و برنامههای پیشبرندهها و توانمندسازها هستند، اما خروجی چیست؟ باید منجر به فرایندهای روان برای مردم شود.
رفیعزاده گفت: در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ مصوبه اصلاح نظام اداری را با شش محور تصویب کردیم که بنا داریم قوانین و مقررات را اصلاح کنیم. برای اینکه متوجه شویم برنامه چگونه پیش میرود، سامانه فوریتهای اداری را راهاندازی کردیم.
وی اضافه کرد: فوریتهای اداری همان نبض خروجی اصلاح نظام اداری ماست و هدف این است که مردم، زمانی که به دستگاههای اجرایی مراجعه میکنند و به هر مسئله یا مشکلی برخورد میکنند و با هفت معیاری که تعیین کردهایم مواجه شدند، با شمارهگیری ۱۲۸ با مرکز ما تماس بگیرند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی بیان کرد: مردم مثلاً با بدرفتاری کارمند مواجه میشوند، یا کارمند پشت میز خودش نیست، یا صبحانه میخورد یا به هر روشی باعث اتلاف وقت مراجعهکننده میشود؛ در این صورت با مرکز تماس سامانه فواد ۱۲۸ میتوانند تماس بگیرند.
وی در خصوص چابکسازی دولت بیان کرد: موضوع چابکسازی دولت و حذف ساختارهای موازی در اسناد و مقررات بالادستی تکلیف شده است که دولت باید ساختارهای موازی و غیرضرور را حذف کند.
رفیعزاده گفت: در همه برنامهها حذف سازمانهای غیرضرور تکلیف شده است، اما تاکنون صورت نگرفته است. ما در این دولت مصمم هستیم واحدها و دستگاههای موازی و غیرضرور را ادغام و اصلاح کنیم و حتی شاید جایی سازمانی را بزرگتر کنیم. هدف ما خدمترسانی بهتر به مردم است.
وی تأکید کرد: هیچ سازمانی منحل نخواهد شد، نیروی سازمانی اضافی هم تعدیل نخواهد شد. به کارمندان دولت اطمینان میدهیم نه اخراج میشوند و نه حقوقشان قطع میشود. ما نیاز به نیروی سازمانی هم داریم، اما کجا؟ در شهرستانها. نکته دوم هم این است دستگاههایی که نقش مهم دارند، نهتنها حذف نمیکنیم بلکه ممکن است در خطوط عملیاتی تقویت کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره سامانه فوریتهای اداری بیان کرد: سامانه فواد در سه استان راهاندازی شده است. البرز و قزوین آزمایشی بود و تهران هم به آن اضافه شد.
وی در خصوص اینکه سامانه فواد میتواند به غیر از مراکز دولتی مانند شهرداریها به مردم خدمات ارائه دهد، بیان کرد: برنامه ما این است هر خدمتی که توسط بخش عمومی داده میشود — که شهرداریها هم داخل آن هستند — در این سامانه قرار گیرد.
رفیعزاده افزود: شرکتهای خصوصی، سفارتخانههای ما در کشورهای دیگر و نهادهای غیردولتی از این سامانه استقبال کردهاند. تا الان حدود ۱۶ هزار تماس با سامانه فواد گرفته شده است و ۸۰ درصد از این سامانه رضایت داشتند.
وی در خصوص تحول در نظام اداری گفت: سامانه فواد زمینه اجرایی قانون خدمات کشوری را فراهم میکند. ما دنبال این هستیم که مسائل مردم را حل کنیم. مدت زمانی که در نظر گرفته شده، زیر سه ساعت برای حل مشکلات مردم است، اما گزارشها نشان داده است که در کمتر از ۱۵ دقیقه و حتی پنج دقیقه نیز مشکلات حل شدهاند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره ابطال بندی توسط دیوان عدالت اداری در خصوص طرح زینالدین گفت: طرح زینالدین دو بخش داشت که افراد در یک بخش به صورت کارشناسی و در بخشی دیگر به صورت مدیر جذب شدند. دیوان اداری یک بند را ابطال کرده است و آن بندی بود که افراد بدون اینکه مراحل اداری را طی کنند، مدیر شدند.
وی تأکید کرد: شکایت در این مورد در دولت قبل هم اتفاق افتاده است و دفاعی هم که در بازه زمانی دولت قبل باید گذاشته میشد، صورت نگرفت و سازمان اداری و استخدامی دولت سیزدهم دفاعیه خود را نداد. در این دولت تنها رأی قطعی صادر شد.
رفیعزاده بیان کرد: سامانه فواد تا دهه فجر در سراسر کشور راهاندازی خواهد شد.
وی افزود: گزارشات سامانه فواد را که در مورد دستگاهها در دولت ارائه میدهم، دستگاهها پیگیری میکنند و بهصورت ماهانه و سهماهه کارنامه صادر میکنیم و بر اساس آن تشویق و تنبیه صورت میگیرد.
رفیعزاده درباره رعایت عدالت اجرایی در سامانه فواد گفت: هر شهروندی که با سامانه تماس میگیرد، بلافاصله برای انجام خدمات احراز هویت میشود و تا زمان حل، پیگیریهای لازم صورت میگیرد و بعد از حل، گزارش هم به او داده میشود.
وی افزود: تشویق و تنبیه هم بر اساس زمان و میزان رضایتمندی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره انحلال سازمان عشایر و دامپزشکی گفت: مگر ما میتوانیم سازمانهایی را که امنیت غذایی ما را بر عهده دارند حذف کنیم؟ من میگویم باید ستاد را کوچک کنیم و برویم بالای سر کشاورز. با صراحت میگویم نهتنها به دنبال حذف سازمان عشایر و دامپزشکی نیستیم بلکه به دنبال تقویت این سازمانها هستیم.
وی تأکید کرد: ما گفتیم بخشهایی را که بخش خصوصی میتواند بهتر کار انجام دهد، به بخش خصوصی بدهیم.
رفیعزاده بیان کرد: در وزارت کشاورزی با لحاظ دغدغهها و ملاحظات، کار را پیش میبریم و جایی هم لازم باشد مصوبه را لغو و اصلاح میکنیم.
وی تأکید کرد: نظام اداری ما فرایندها، سازمانها و ساختارهای موازی بسیاری دارد و باید این سازمانها و ساختارهای موازی حذف شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آمار شهریور ماه سازمان اداری و استخدامی و اینکه هزینه های صورت گرفته برای طراحی و راه اندازی این سامانه منطقی است، عنوان کرد: شهروندان ما در حوزه رسیدگی به شکایات دچار سردرگمی هستند و هنوز فرهنگ سازی در مورد این سامانه به درستی انجام نشده است و مردم باید بدانند برای چه موضوعاتی به این سامانه زنگ بزنند. در این سامانه قطع تماس با مزاحمت هم وجود داشته است. شرایط اولیه شروع همه سامانه ها به همین شکل بوده و از مقدمات شروع شده است. تعداد تماس ها پس از اجرا شدن در کل کشور افزایش پیدا می کند.
رفیع زاده درباره همکاری سازمان اداری و استخدامی با اپراتور ایرانسل برای اجرای فعالیت در سامانه فواد ۱۲۸ و حفظ امنیت اطلاعات آنها در راستای این همکاری، گفت: ما با ایرانسل یک تفاهم نامه داریم و تا این لحظه به شرکت ایرانسل به عنوان یکی از اپراتورهای بزرگ کشور هنوز ریالی پرداخت نکرده است و هر شرکتی که در حوزه آیتی کار می کند از نهادهای مورد نظر مجوز مربوطه را دارد. لطفا نسبت به این اقدام تشکیک وارد نکنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص تاکید رهبری بر مردمی سازی خدمات اداری و برنامه این سازمان برای توجه به این مساله گفت: در فرمایش مقام معظم رهبری به واژه خدمتگزاری تاکید شده است. علاوه بر تاکید ایشان متن صریح قانون هم به اصل خدمتگزاری اشاره و تاکید داشته است و کارمند باید با گشاده رویی به مردم خدمت ارائه کند و این سامانه زمینه اجرای این قانون را فراهم میکند.