نیروی زمینی سپاه:
بهعاملان اقدام مذبوحانه در سروآباد پاسخ قاطع خواهیم داد
قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت دو تن از پرسنل مستقر در پایگاههای عملیاتی سپاه شهرستان سروآباد اعلام کرد: این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام نیروی زمینی سپاه، مقارن شامگاه روز دوشنبه مورخه چهاردهم مهرماه به دنبال تعرض و درگیری اشرار مسلح ضد انقلاب به یکی از پایگاههای عملیاتی سپاه شهرستان سروآباد دو تن از پرسنل مستقر در این پایگاه به نامهای ایوب شیری و حجت الاسلام علیرضا ولی زاده به مقام شهادت نائل آمدند.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت این عزیزان به خانوادهها و همرزمان شهدا با هشدار به عناصر خودفروخته و مزدور ضدانقلاب اعلام میکند که این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند و به آمرین و مسببین این اقدام مذبوحانه پاسخ قاطع داده خواهد شد.