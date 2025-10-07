خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیروی زمینی سپاه:

به‌عاملان اقدام مذبوحانه در سروآباد پاسخ قاطع خواهیم داد

به‌عاملان اقدام مذبوحانه در سروآباد پاسخ قاطع خواهیم داد
کد خبر : 1697018
لینک کوتاه کپی شد.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت دو تن از پرسنل مستقر در پایگاه‌های عملیاتی سپاه شهرستان سروآباد اعلام کرد: این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه، مقارن شامگاه روز دوشنبه مورخه چهاردهم مهرماه به دنبال تعرض و درگیری اشرار مسلح ضد انقلاب به یکی از پایگاه‌های عملیاتی سپاه شهرستان سروآباد دو تن از پرسنل مستقر در این پایگاه به نام‌های ایوب شیری و حجت الاسلام علیرضا ولی زاده به مقام شهادت نائل آمدند.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده‌ها و همرزمان شهدا با هشدار به عناصر خودفروخته و مزدور ضدانقلاب اعلام می‌کند که این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند و به آمرین و مسببین این اقدام مذبوحانه پاسخ قاطع داده خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ