به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه، مقارن شامگاه روز دوشنبه مورخه چهاردهم مهرماه به دنبال تعرض و درگیری اشرار مسلح ضد انقلاب به یکی از پایگاه‌های عملیاتی سپاه شهرستان سروآباد دو تن از پرسنل مستقر در این پایگاه به نام‌های ایوب شیری و حجت الاسلام علیرضا ولی زاده به مقام شهادت نائل آمدند.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده‌ها و همرزمان شهدا با هشدار به عناصر خودفروخته و مزدور ضدانقلاب اعلام می‌کند که این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند و به آمرین و مسببین این اقدام مذبوحانه پاسخ قاطع داده خواهد شد.

انتهای پیام/