به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش ، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم آغاز به کار اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر، با اشاره به مناسبات موجود میان کشورهای حاشیه دریای خزر، اظهار کرد: کشورهای ساحلی دریای خزر مناسبات بسیار خوبی در حوزه‌های مرتبط با این دریا تعریف کرده‌اند.

وی در ادامه با تاکید بر تصمیم‌گیری برای دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی خزر، خاطرنشان کرد: دریای خزر تنها متعلق به پنج کشور ساحل‌ی، از جمله ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است و کشورهای حاشیه دریای خزر خودشان برای این دریا تصمیم‌گیری خواهند کرد بنابراین مسائل مرتبط با دریای خزر نیز تنها به دست این پنج کشور حل و فصل خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین متذکر شد: در دریای خزر جایی برای قدرت‌های فرامنطقه‌ای وجود ندارد و کشورهای ساحلی دریای خزر، اجازه عرض اندام به آن‌ها را نخواهند داد. توانمندی کشورهای ساحلی دریای خزر در سطحی قرار دارد که بتوانند امنیت پایدار این منطقه را تامین کنند و به پویایی اقتصادی و حل مسائل زیست محیطی آن کمک کنند.

امیر دریادار ایرانی در بخش دیگری از اظهاراتش با ابراز خرسندی از برگزاری رزمایش مرکب اخیر در بندرانزلی و سواحل جنوبی دریای خزر، گفت: به زودی رزمایش مرکب جدیدی با همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار خواهد شد.

«الکساندر موی‌سایف»، فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه نیز در آغاز این نشست با تمجید از همکاری تنگاتنگ نیروی دربایی کشورهای ساحلی دریای خزر در کمک به حل برخی موضوعات، گفت: برگزاری این نشست‌ها موجب نزدیکی دیدگاه‌ها، تقویت همگرایی و ایجاد فرصت‌های برابر در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و منافع موجود در این دریا می‌شود.

فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر، با هدف همگرایی هرچه بیشتر و تقویت همکاری‌ها در راستای برقراری امنیت، کمک به پویایی اقتصاد و همکاری در حل مسائل مرتبط با این پهنه آبی، در شهر سن‌پترزبورگ روسیه گردهم آمده‌اند.

انتهای پیام/