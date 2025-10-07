خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک وزیر اطلاعات به مناسبت هفته‌ی نیروی انتظامی

وزیر اطلاعات در پیامی خطاب به فرماندهی کل فراجا هفته‌ی نیروی انتظامی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، پیام   سید‌اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات به شرح ذیل است: 

سردار سرتیپ پاسدار رادان

فرماندهی کل محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با تبریک هفته‌ی نیروی انتظامی به جناب‌عالی و تمامی خدمتگزاران انتظامی کشور، سپاس خود و سربازان گمنام امام زمان را به اقدامات و تلاش‌های جهادگرانه آنان، تقدیم می‌داریم.

نیروی انتظامی، هم راستا با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور، بعنوان خط مقدم جبهه داخلی، فداکارانه جلوه‌ای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمی سازی امنیت را به نمایش گذاشته و در ایجاد آرامش عمومی نقش‌آفرینی نموده‌است.

در مقابله با جنگ تحمیلی رژیم صهیونی-آمریکایی نیز، جان بر کفان آن فرماندهی، هم‌پای دیگر همسنگران خود، ضمن خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن، در ایجاد نظم و امنیت در سراسر میهن اسلامی ایفای نقش نموده و شهیدان والا مقامی را تقدیم داشته که یادشان بخیر و راهشان پر رهرو باد.

از خداوند سبحان برای همه عزیزان فرماندهی انتظامی، تحت فرماندهی معظّم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) موفّقیّت همراه با عافیت و پیروزی مسألت می‌نماییم.

سیّد‌اسماعیل خطیب
انتهای پیام/
