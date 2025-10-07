به گزارش ایلنا، پیام سید‌اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات به شرح ذیل است:

سردار سرتیپ پاسدار رادان

فرماندهی کل محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با تبریک هفته‌ی نیروی انتظامی به جناب‌عالی و تمامی خدمتگزاران انتظامی کشور، سپاس خود و سربازان گمنام امام زمان را به اقدامات و تلاش‌های جهادگرانه آنان، تقدیم می‌داریم.

نیروی انتظامی، هم راستا با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور، بعنوان خط مقدم جبهه داخلی، فداکارانه جلوه‌ای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمی سازی امنیت را به نمایش گذاشته و در ایجاد آرامش عمومی نقش‌آفرینی نموده‌است.

در مقابله با جنگ تحمیلی رژیم صهیونی-آمریکایی نیز، جان بر کفان آن فرماندهی، هم‌پای دیگر همسنگران خود، ضمن خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن، در ایجاد نظم و امنیت در سراسر میهن اسلامی ایفای نقش نموده و شهیدان والا مقامی را تقدیم داشته که یادشان بخیر و راهشان پر رهرو باد.

از خداوند سبحان برای همه عزیزان فرماندهی انتظامی، تحت فرماندهی معظّم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) موفّقیّت همراه با عافیت و پیروزی مسألت می‌نماییم.

سیّد‌اسماعیل خطیب

انتهای پیام/