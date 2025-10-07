عزم دستگاه قضا تعقیب کیفری و مطالبه خسارت از عاملان جنگ ۱۲ روزه است

به گزارش ایلنا، چهارمین جلسه بررسی و پیگیری مستندسازی و اعلام خسارت‌های جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، در محل دادستانی کل کشور برگزار شد.

دادستان کل کشور با اشاره به تقسیم کار صورت‌گرفته میان دستگاه‌های عضو در رابطه با مستندسازی و پیگیری خسارات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: براساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های عضو، اقدامات قابل توجهی برای پیگیری پرونده‌ها در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی در دست اقدام است.

وی افزود:: در این چارچوب، شعب ۵۵ حقوقی تهران و شعب یک و ۲ بازپرسی دادسرای تهران به‌عنوان شعب ویژه رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا تعیین شده‌اند. تاکنون شکایات و دادخواست‌های متعددی در این شعب ثبت شده که بخش مهمی از آنها به خسارات وارده به اماکن دولتی، عمومی و اموال شهروندان مربوط می‌شود. بر این اساس، وزارتخانه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند با ارائه مستندات، نسبت به طرح دعاوی جبران خسارت اقدام کنند.

دادستان کل کشور همچنین به ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: به منظور ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و جبران خسارات وارده به واحد‌های صنعتی و تولیدی، مقرر شده است دادگستری تهران گزارش کامل این خسارات و نیاز‌های حمایتی را به دادستانی کل منعکس کند تا از دستگاه‌های متولی موضوعات مربوط به حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ مطالبه شود.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی، قضایی و دیپلماتیک، عزم جدی در پیگیری حقوق ملت و دفاع از سرمایه‌های کشور در برابر تجاوزات و اقدامات غیرقانونی دشمنان دارد و هیچ‌گونه کوتاهی در این مسیر قابل پذیرش نخواهد بود؛ لذا با همکاری دستگاه‌های متولی نسبت به جمع‌آوری مستندات قانونی و طرح ادعا در مراجع بین‌المللی اقدام خواهد شد.

