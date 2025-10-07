خبرگزاری کار ایران
وزیر کشاورزی برای تامین کود فسفاته و نهاده‌های دامی و کشاورزی تدبیر کند

نماینده ماهنشان و ایجرود در مجلس گفت: برای تامین کود فسفاته و نهاده‌های دامی و کشاورزی تدبیر کنید به نحو مطلوب در دسترس کشاورزان قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، سیدجمال موسوی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، ضمن تبریک به مناسبت سالروز روستا و عشایر خطاب به وزیر جهادکشاورزی، گفت: برای تامین کود فسفاته و نهاده‌های دامی و کشاورزی تدبیر کنید به نحو مطلوب در دسترس کشاورزان قرار گیرد.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، در تذکر به وزیر صمت، ادامه داد: در سفر اخیر شما به بخش انگوران مقرر شد شرکت ایمیدرو و تهیه و تولید و شرکت‌های وابسته در معدن سرب و روی انگوران از جوانان بومی جذب کنند اما تاکنون کانون عملیاتی نشده است.

وی در تذکر به وزیر بهداشت، تصریح کرد: تامین پزشک عمومی برای مراکز درمانی حوزه انتخابیه‌ام را به سرعت به صورت تمام‌وقت تامین کنید، همچنین فوق‌العاده ویژه و خاص پرستاران پرداخت شود و در خصوص تعرفه‌های پرستاری تدبیر کنید.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: در مورد تامین هزینه‌های خانه‌های بهداشت حوزه انتخابیه دستور دهید این هزینه‌ها پرداخت شود تا هزینه مضاعفی برای بهورزان ایجاد نشود. همچنین با توجه به قول شما برای تامین آمبولانس دستور دهید به سرعت به حوزه انتخابیه اینجانب تحویل داده شود

