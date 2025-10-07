شهریاری دفتر یادبود شهید طهرانچی را امضا کرد

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی حجت الاسلام والمسلمین شهریاری دبیرکل مجمع همراه با غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمد روشن مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سعید حبیبا معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مقامات دانشگاهی و علمی کشور در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حضور یافته و به دانشمند شهید طهرانچی و دیگر دانشمندان شهید ایران ادای احترام کرد.

شهریاری در دفتر یادبود شهید تهرانچی نوشت: شهید عزیز دکتر محمد مهدی تهرانچی دانشمندی فرهیخته و مدیری توانا و کاربلد بود. فقدان او خسارتی عظیم برای جهان اسلام و ایران است. تعهد او به ارزش‌های اسلامی و اخلاقی، تخصص او در علوم و فنون مختلف و توانایی او در مدیریت اثربخش و کارآمد از او شخصیتی کم نظیر ساخته بود. رفاقت با او برایم افتخار است.





