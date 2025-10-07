خبرگزاری کار ایران
گودرزی در تذکر شفاهی:

وزیر بهداشت به داد وضعیت بهداشت و درمان استان لرستان برسد

نماینده بروجرد در مجلس، گفت: وزیر بهداشت به داد وضعیت بهداشت و درمان استان لرستان برسد چراکه دانشگاه علوم پزشکی لرستان نسبت به حل مشکلات حوزه درمان ناتوان است.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، در تذکر به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: آقای وزیر به داد وضعیت بهداشت و درمان استان لرستان برسید چراکه دانشگاه علوم پزشکی لرستان نسبت به حل مشکلات حوزه درمان ناتوان است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در شهرستان بروجرد برغم بازدیدهای میدانی و وعده‌های داده شده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان حتی از تکمیل ساختمان نیمه‌تمام طرح توسعه بیمارستان امام ناتوان است، همچنین قادر نیست تجهیزات ساختمان خیرساز اعصاب و روان را تامین کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: مراکز درمانی اشترینان، ونایی و جهان‌آباد و روستاهای این مناطق رها است، دانشکده پرستاری برغم پیگیری‌های مستمر ۱۰ ساله که از تک رشته به پنج رشته رسید اکنون به دانشکده علوم پزشکی ارتقا یافته است امام نه در گذشته و نه امروز هیچ اقدام و حرکتی برای پیشرفت کار از خود نشان نداده است و حتی قادر نیست یک دیوار ساده درمانگاه قدس شهرستان را بنا کند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: متاسفانه وضعیت این حوزه رها است و مردم از کمبود و نبود پزشک متخصص رنج می‌برند

 

