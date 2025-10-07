خبرگزاری کار ایران
شریعتی در تذکر شفاهی:

آقای پزشکیان! انفوذی‌ها را از سازمان برنامه و بودجه اخراج کنید

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه سیاست‌های غیرقیمتی قانون برنامه را به دیوار می‌کوبد؛ خطاب به رئیس جمهور گفت: اگر می‌خواهید ناترازی‌ها جبران شود، نفوذی‌ها را از سازمان برنامه و بودجه اخراج کنید، در غیر این صورت ناترازی‌ها جبران نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: شما به درستی از ناترازی بنزین سخن گفتید، اما سازمان برنامه و بودجه شما سیاست‌های غیرقیمتی قانونی برنامه را به دیوار می‌کوبد. بند ب ماده ۴۶ قانون بودجه تصریح دارد که LPG باید وارد سبد سوخت شود، اما آیین‌نامه تنظیمی دولت اخیراً سهم آن را تقریباً صفر در نظر گرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلام‌شهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای رئیس جمهور این آیین‌نامه میثاق شما بوده و ما انتظار داریم آن را اجرا کنید. قانون بودجه بر استفاده از LPG در خودروها تا ۵۰۰ هزار تن تأکید کرده و برای نفع مردم قیمت را یارانه‌ای و ۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته است، اما متأسفانه آیین‌نامه دولت قیمت را غیریارانه‌ای تصویب کرده است.

شریعتی در پایان گفت: آقای پزشکیان! اگر می‌خواهید ناترازی‌ها جبران شود، نفوذی‌ها را از سازمان برنامه و بودجه اخراج کنید، در غیر این صورت ناترازی‌ها جبران نخواهد شد.

