به گزارش ایلنا، علی حدادی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: آقای رئیس جمهور چرا اقدامی برای جلوگیری از افزایش یش قیمت ها در بازار انجام نمی شود.

نماینده مردم طالقان و ساوجبلاغ در مجلس در تذکر دیگر خود خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: متأسفانه چندین سال است که بیمارستان تأمین اجتماعی هشتگرد بلاتکلیف رها شده است از این رو ضرورت دارد تا در راستای خدمت رسانی به مردم حوزه انتخابیه اقدامات لازم به عمل آید.

وی در تذکر دیگر خطاب به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: راه آهن هشتگرد با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد و همچنین تونل جاده طالقان رها شده اند، همچنین مترو هشتگرد به تهران نیز بلاتکلیف مانده و خدمات مناسبی به مردم ارائه نمی دهد از این رو نیاز است تا در این زمینه هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

حدادی همچنین خطاب به وزیر بهداشت و درمان نیز اضافه کرد: چرا بیمارستان طالقان نیمه تمام رها شده و برای بیمارستان چهارباغ نیز اقدامی نمی شود، همچنان که اقدامات لازم برای بهره برداری از بیمارستان مهستان نیز سرعت لازم را ندارد.

این نماینده مردم در مجلس همچنین بر اقدام جدی در راستای کمبود پزشک متخصص، تجهیزات پزشکی، کمبود آمبولانس برای شهرستان طالقان و بخش تنکمان و و بیمارستان هشتگرد تأکید کرد

