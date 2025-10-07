خبرگزاری کار ایران
بیات در تذکر شفاهی مطرح کرد:

ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی 

نماینده مردم خمین در مجلس گفت: نیروهای پیش دبستانی، نهضتی و طرح امین و همچنین نیروهای شرکتی بلاتکلیف مانده اند از این رو ضروری دولت تا اقدامات عاجل را در این زمینه انجام دهد.

به گزارش ایلنا، محمد بیات در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی در تذکر شفاهی خود گفت: متأسفانه تاکنون وزارت جهاد کشاورزی مابقی را پول کشاورزان و مطالبات گندمکاران را در شهرستان خمین را پرداخت نکرده که جا تأمل دارد.

نماینده مردم خمین در مجلس ادامه داد: هفته گذشته شرکت خودروسازی آرین پارس موتور در شهرستان خمین تعدادی از کارگران را تهدید کرده که باعث نگرانی این عزیزان و خانواده هایشان شده  از این رو لازم است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به تهاتر ارز مورد درخواستی این شرکت اقدامات لازم را انجام دهد.

وی بیان کرد: همچنین دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نیروهای پیش دبستانی، نهضتی و طرح امین و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اقدام لازم را به عمل آورد.

 

