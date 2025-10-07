خبرگزاری کار ایران
متفکر‌آزاد در تذکر شفاهی:

تصمیم‌گیری برای مازوت‌سوزی شامل کل کشور شود

نماینده مردم تبریز در مجلس خواستار عدالت در سوختن یا نسوختن مازوت در کشور شد.

به گزارش ایلنا، روح الله متفکرآزاد در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزرای نفت و نیرو درباره آلودگی های ناشی از مازوت سوزی و تولید ساکس و ناکس گفت: دولت قبل تلاش کرد در زمان وارونگی دما جلوی این موضوع را بگیرد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه معاون رئیس جمهور دولت آقای پزشکیان در سال گذشته معافیت مازوت سوزی را صرفا برای ۳ شهرستان اعلام کرد که تبریز جزء آنها نبود، عنوان کرد: تبریز نیز در این حوزه باید لحاظ شود و اگر قرار است ناترازی انرژی حل شود باید این موضوع سوزاندن یا نسوزاندن مازوت برای همه ایران باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار عدم تبعیض در این حوزه برای کشور شد

 

 

