به گزارش ایلنا، مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۵ مهرماه) ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به این عزیزان مقتدر و عرض خدا قوت به نیروهای مسلح که در جنگ ۱۲ روزه با مقاومت جانانه، کشور را به پیروزی رساندند، گفت: پس از جنگ هم تلاشهای جدی برای تقویت بنیه دفاعی کشور انجام دادند.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: تشکر خالصانه و ویژهای از مردم عزیز کشورم دارم که در جنگ دوازده روزه و بعد از آن، طبق تحلیل همه اندیشکدههای کشورهای غربی و داخلی، نقطه قوت اصلی کشور، مردم و روحیه و یکدلی آنان بود. امیدواریم این مسیر و نگهداری از دین خدا همیشه در مردم ما پاینده باشد.
وی افزود: امروز با تلاطم ارزی و تکرار قصه پرغصه ارز مواجه هستیم. بالاخره تورم باعث افزایش نرخ ارز میشود یا این ارز است که افزایش آن باعث گرانی و تورم میشود؟ در کشور، در دانشگاهها، در رسانهها، در مجلس و در دولت دو تفکر متفاوت وجود دارد. الان بانک مرکزی یک تفکر دارد، وزارت اقتصاد تفکری دیگر، و در مجلس هم همینطور.
طاهری ادامه داد: یک تفکر میگوید کاری به قیمت ارز نداشته باشیم، فقط باید دقت کنیم ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد؛ اینکه چه کسی به چه کسی بفروشد و با چه قیمتی، مهم نیست. اما تفکر دوم میگوید باید نرخ ارز را میخکوب کنیم، همه نیازهای ارزی را با همان نرخ بدهیم و نرخهای غیررسمی را به رسمیت نشناسیم. این دو تفکر وقتی در اجرا با هم تلاقی میکنند، کشمکشهایی بهوجود میآید که گاهی موجب جهشهای ارزی میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم تصریح کرد: هر دو تفکر ارزی نقاط قوت و بحث های علمی دارند و میتوان با اشتراک آنها به ایدهای رسید که تلاطمهای ارزی کاهش یابد و حتی حل شود. تفکری که به میخکوب کردن نرخ ارز معتقد است، چند پیشفرض دارد که اگر رعایت شوند، قابل تحقق است؛ یکی از مهمترین آنها جلوگیری از قاچاق است. امروز حداقل ۳۵ میلیارد دلار قاچاق داریم. اگر این رقم در اختیار شبکه رسمی بانکی باشد، نهتنها تمام نیازهای رسمی کشور پاسخ داده میشود، بلکه احتمالاً مازاد هم خواهیم داشت. بنابراین هیچکس با مبارزه با قاچاق مخالف نیست و این باید یکی از نقاط تمرکز اصلی کشور باشد.
طاهری، عنوان کرد: نقطه اشتراکی که همه تفکرها قبول دارند و مربوط به آزادسازی نرخ ارز میباشد این است که باید کاری کنیم میزان ارز، صادرات و در نتیجه منابع ارزی افزایش پیدا کند تا تقاضا و عرضه آن با یکدیگر همخوانی داشته باشند. در مجلس باید نقاط قوت هر دو ایده را در به عنوان قانون، درخواست و نظارت جدی بگیریم.
وی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق را نباید فقط در مرزها دنبال کنیم؛ چرا که در انتهای زنجیره توفیق چندانی حاصل نمیشود. اگر واقعاً دنبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم، باید از طریق سامانه تجارت و تراکنشهای مالی اقدام کنیم. در کنار آن، اگر بتوانیم شرایط صادرات و بازار را رونق دهیم و از طریق سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم، میتوانیم کسری بودجه را جبران کنیم و هم منابع ارزی کشور را افزایش دهیم.
طاهری افزود: در چنین شرایطی که ارز زیاد شود و عرضه افزایش یابد میتوان به بخشهای از نیازهای غیررسمی بازار هم پاسخ داده میشود و قیمت به عدد ثابتی میرسد. اما با وضعیت فعلی و این حجم قاچاق، امکان تکنرخی کردن ارز اصلاً وجود ندارد؛ چون تقاضاهایی داریم که با ارز رسمی کشور نمیتوانیم کل آنها خصوصا قسمت های غیررسمی را پاسخ دهیم، مخصوصاً در بخشهای غیررسمی. هرچقدر بخواهیم ارز را رها کنیم تا نرخ تعادلی پیدا کند، تقاضای غیررسمی آن را بالا خواهد کشید و این چرخه مدام تکرار میشود.
وی در پایان نطق خود گفت: میخواستم درباره CFT هم صحبت کنم، اما فرصت نیست. واقعاً دلیلی برای تصویب CFT در مجمع را پیدا نمیکنم. CFT یعنی ما باید مبدا و مقصد تراکنشهای مالی را برای آنها مشخص کنیم. آیا کشوری که در تحریم است میتواند مبدا ارز خود را مشخص کند؟