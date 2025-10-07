خبرگزاری کار ایران
اسماعیل سیاوشی در تذکر شفاهی:

هرکس برای تضعیف قانون حجاب مصاحبه کند به خون شهدا خیانت کرده است

نماینده مردم فریدن و فریدونشهر گفت: حجاب و عفاف یک حکم الهی است و هر کس در اجرای قانون حجاب و عفاف کوتاهی کند، مدیون اسلام و مسلمین خواهد بود. همچنین هر کس برای تضعیف این قانون الهی مصاحبه غیرکارشناسی و خلاف شرع انجام دهد – مانند اظهارات آقای باهنر – خیانت به خون شهدا و ملت مسلمان و عزیز ایران کرده است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل سیاوشی، نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: هفته نیروی انتظامی را تبریک عرض می‌کنیم و بهترین تکریم و تقدیر از این عزیزان، افزایش حقوق و مزایای نیروهای خدوم فراجا در حد شأن، منزلت، تلاش و مأموریت این سربازان عزیز امام زمان(عج) است.

وی در ادامه ضمن تبریک روز عشایر گفت: روز عشایر را به همه عشایر عزیز تبریک عرض می‌کنیم؛ عشایر ذخایر انقلاب هستند. حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار عشایر سرمایه گرانبهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای نظام اسلامی به شمار می‌روند. انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر در هر مجموعه‌ای اقدامی ضد اقتصادی، ضد اجتماعی و ضد امنیتی است و از بین بردن این سرمایه‌های اجتماعی خیانت به جامعه عشایری و ایران اسلامی محسوب می‌شود.

نماینده فریدن و فریدونشهر در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور گفت: وضعیت اقتصادی نابسامان، گرانی‌های افسارگسیخته، قیمت ارز و طلا و کالاها کمر جامعه را شکسته است. «عین تذهبوا»، وضعیت ارز، طلا و معیشت مردم باید با تدبیر و در چارچوب اصول اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مشارکتی، رقابتی و مردمی سامان پیدا کند.

سیاوشی تأکید کرد: وضعیت معیشت مردم باید با تثبیت قیمت حدود ۱۰ قلم کالای اساسی و اقدام به‌موقع و کامل کالابرگ الکترونیکی تنظیم شود. با حرف، خواهش و تعارف، مشکل اقتصادی کشور حل نخواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع حجاب و عفاف پرداخت و افزود: حجاب و عفاف یک حکم الهی است و هر کس در اجرای قانون حجاب و عفاف کوتاهی کند، مدیون اسلام و مسلمین خواهد بود. همچنین هر کس برای تضعیف این قانون الهی مصاحبه غیرکارشناسی و خلاف شرع انجام دهد – مانند اظهارات آقای باهنر – خیانت به خون شهدا و ملت مسلمان و عزیز ایران کرده است.

