با رای نمایندگان؛
ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین نامه موسسههای به رسمیت شناخته شده رفع شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به لایحه آییننامه مؤسسههای به رسمیت شناخته شده(آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامههای قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا(سولاس) را برطرف کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۵ مهرماه ) مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آییننامه مؤسسههای به رسمیت شناخته شده(آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامههای قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) را برطرف کردند.
نمایندگان با اصلاحات در ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
به موجب تبصره ماده واحده؛ عبارت «در اجرای این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن» حذف و عنوان آن به تبصره (۱) اصلاح میشود.
۲- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به ماده واحده الحاق میشود:
تبصره ۲- در جزء ۲-۶ بخش ۲ موافقتنامه، رعایت شرط وثاقت و امانت برای ممیزان، بازرسان و کارکنان مؤسسههای به رسمیت شناختهشده الزامی است.
۲- در متن موافقتنامه واژه «پروتکل» به عبارت «سندالحاقی (پروتکل)»، واژه «کنوانسیون» به عبارت «معاهده (کنوانسیون)»، واژه «کنترل» حسب مورد به عبارت «پایش/بررسی (کنترل)» و واژه «کادر» حسب مورد به عبارت «کارکنان/پایور (کادر)» اصلاح میشود.
نمایندگان در ادامه با رفع ایرادات این لایحه در بند ۳ بخش اول، موافقت کردند.
به موجب مصوبه کمیسیون؛ از آنجا که استانداردهای بینالمللی قابل اعمال در برگیرنده استانداردهای فنی لازمالرعایه در تجهیزات دریانوردی از قبیل استاندارد آزمایش جلیقه نجات میباشد و مستلزم تصویب استانداردهای مذکور بین دو یا چند کشور خاص نمیباشد، بنابراین پذیرش چنین استانداردهایی در قالب توافق دو یا چندجانبه موضوعاً منتفی است.
نمایندگان در ادامه با رفع ایرادات در جزء ۲-۵ بخش ۲، این لایحه موافقت کردند.
به موجب جزء ۲-۵ بخش ۲؛ منظور از آییننامه اخلاقی در واقع همان منشور حقوق مشتریان و سازوکار ارائه خدمات به آنان است که طی دستورالعملی به تصویب نهاد ذیربط کشور طرف توافق با موسسه رده بندی به رسمیت شناخته شده میرسد و متولی نظارت بر تنظیم منشور اخلاقی در این موافقتنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی میباشد.
نمایندگان در ادامه با ارجاع جز ۲-۶ این لایحه به کمیسیون مربوطه جهت بررسی های بیشتر موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه با بند ۲ بخش ۳ این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند ۲ بخش ۳ این لایحه؛ عبارت «برنامه نظارتی مؤثر مؤسسههای به رسمیت شناخته شده» به عبارت «برنامه نظارتی مؤثر بر مؤسسههای به رسمیت شناخته شده» اصلاح میشود.