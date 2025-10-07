به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود روز سه شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ گفت: لازم می‌دانم در خصوص شرایط فعلی کشور صحبت‌های داشته باشم. در شرایط سازوکار پس کشت قرار داریم. دولت تمام تلاش خود را کرد که این اتفاق نیفتد. شما شاهد بودید که در میانه مذاکره بودیم و میز مذاکره بمباران شد. تلاش برای این بود که به این نقطه نرسیم اما از قبل هم پیش‌بینی این موضوع می‌شد. با رویکرد فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم جلو می‌رویم.

وی با بیان اینکه متوجه تلاطم‌های اقتصادی هستیم، گفت: دولت متوجه تغییرات در قیمت‌ها هست و رویکرد دولت این است که موضوع‌ها مدیریت شود‌. به همین جهت جلسات ویژه‌ای تشکیل شد. شورای اقتصاد پنجمین جلسه خود را تشکیل داده است. امور اجرایی دستگاهی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دارد، باید در شورای اقتصاد تصویب شود. یکی از موضوعاتی دیگر در شورای اقتصاد مطرح شد موضوع سوخت RDF است. موضوع آلودگی زباله در سه استان شمالی ما مشکلی اساسی است که باید در خصوص آن فکری شود. سازمان‌های مردم نهاد هم باید کنند که که بتوانیم از سوخت RDF به جای سوخت مازت استفاده کنیم.

سخنگوی دولت با اعلام اینکه در این بین ۸۴ پروژه حمل و نقل و راه‌های ترانزیتی ما به بهره‌وری رسیده است، گفت: میزان سرمایه گذاری در بافت فرسوده مقرون به صرفه است و در این خصوص یازده پروژه به افتتاح رسید. ۹۵ هم در بخش‌های هواشناسی و اهدای زمین برای پروژه جوانی جمعیت انجام شد. جا دارد مجددا و مکررا تشکر کنیم از مردم عزیز که شرایط دشواری را تحمل می‌کنند. ان‌شاالله آنچه تحویل‌شان می‌شود به آنها کمک کند.

وی یادآور شد: هفته نیروی انتظامی و روز ملی استاندارد است و جالب است که هر دو بر مشارکت تاکید دارند باید بپذیریم که هر اقدامی در جامعه را باید باهم پیش ببریم. جا دارد یاد شهدای فراجا را نیز گرامی بداریم.

مهاجرانی با اشاره به خبر خوش وزیر نفت گفت: میدانی به عنوان پازن در بیست کلیومتری شهر جم پیدا شده است و معادل یک فاز پارس جنوبی است که معادل ۷ هزار واحد مصرف است. ما حتما نیاز داریم که الگوی مصرف خود را اصلاح کنیم. این پیدا شدن میدان جدید گازی به معنای کنار گذشتن صرف‌جویی نیست‌.

وی با اشاره به روز ملی عشایر گفت: روز ۱۵ مهر روز عشایر است که جا دارد یاد این عزیزان را گرامی بداریم و عرض ادب کنیم خدمت تمام عشایر و روستانشینان عزیز.

سخنگوی دولت در خصوص برنامه دولت برای عدم قطعی گاز واحدات تولیداتی گفت: دولت از سال گذشته روند اصلاح مسیر را آغاز کرد. گازی که به نیروگاه‌ها تحویل شده افزایش داشته است. ۱۲۰ درصد افزایش نفت و گاز را به نیروگاه‌ها داشتیم. ما در ناترازی قرار داریم و با شش ماه مشکلی حل نمی‌شود. با توجه به اینکه تاکید بر حمایت از صنعت و تعطیل نشدن آن است مردم کمک کنند که صنعت تعطیل نشود‌. اقدامات انجام شده است که ان‌شاالله حداقل قطعی را داشته باشیم.

مهاجرانی درباره ارز شرکت‌های دارویی گفت: اخیرا آقای رییس‌جمهور یک سری جلساتی با فعالان اقتصادی داشتند که یکی از موضوعات همین مشکل ارز بود. جلسه شنبه بانک مرکزی هم در این خصوص بود. تحریم‌ها همچنان مردم را هدف گرفته است ولی امیدواریم با هماهنگی بانک مرکزی و دولت کمترین میزان مشکل در این زمینه را داشته باشیم.

وی درباره راهکار دولت برای مقابله با مکانیزم ماشه گفت: یکی از موضوعاتی که ما دنبال می‌کنیم روابط‌مان با کشورهای منطقه است؛ ارتقا همکاری با کشورهای همسایه و ارتباطاتی که با بریکس و اوراسیا و شانگهای خواهیم داشت استفاده از ظرفیت های بازارچه های مرزی، از همه این موارد می‌توانیم استفاده کنیم. یکی از موضوعاتی که اهمیت دارد این است که در این شرایط دولت اصلاحات لازم را انجام دهد و به سمت چابک سازی حرکت کند.

مهاجرانی در خصوص رایزنی‌های مربوط به برگزاری کنسرت شجریان گفت: ضمن تسلیت در پی تسلیت مادر ایشان باید بگویم که پیگیری‌ها ادامه دارد و امیدواریم شاهد باشیم که اتفاقات خوبی بیفتد.

وی درباره اشتغالی زایی در شرایط اقتصادی موجود تصریح کرد: دشمن پس از اینکه نتوانست در حمله نظامی موفقیتی به دست آورد و ناکام بود به سمت بهم ریختن وضعیت اقتصادی کشور رفته است او کار خودش را می‌کند ما نیز باید کار خود را بکنیم، حمایت از بنگاها و توجه به مشاغل و بنگاه های خرد و اشتغال‌زایی است که دولت در حال تلاش است. موصوع بازار کار نیز مهم است باید نیروهایی داشته باشیم که در بازارهای کار فعلی توانایی‌های لازم را داشته باشند در همین زمینه اتاق بازرگانی با همکاری مرکز علمی و فنی در راستای تربیت نیروی مهار فعالیت می‌کنند.

مهاجرانی در پاسخ به این سوال که تصمیم‌گیر نهایی در بازار ارز چه کسی است و چه اقداماتی برای تخصیص ارز اتفاق خواهد افتاد، عنوان کرد: اصولا اختلاف‌نظر در حوزه کارشناسی چیز عجیبی نیست ولی هر تصمیمی که دولت در حوزه اقتصاد بگیرد، همه دست اندرکاران تبعیت خواهند کرد. ستاد مقابله با تحریم شکل گرفته و برای این است که مشکلات را مدیریت کنیم. در حوزه تولید و استفاده از اوراق و برات الکترونیک نیز می‌توانیم استفاده کنیم

وی درباره تامین بودجه وزارت ارتباطات گفت: منابع بودجه وزارت ارتباطات بر اساس بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و اختصاص داده خواهد شد اگر این بودجه توسط سازمان برنامه تایید شود، اختصاص داده خواهد شد.

سخنگوی دولت در خصوص دیداری که قرار بود در جریان سفر نیویورک میان عراقچی با ویتکاف و نحوه تصمیم‌گیری در این خصوص گفت: اصولا اولویت‌هایی که در دولت در نظر قرار گرفته می‌شود بر اساس مصالح کشور است. در قوه مجریه نظر شخصی نداریم مگر وزیر محترم حق دارد طبق نظر شخصی عمل کند؟ قوه مجریه جمع بندی دارد و قوه مجریه اجرای این وظیفه را انجام می‌دهد.

مهاجرانی درباره چهار شرط آمریکا برای مذاکره گفت: اولا طبق اعلام وزیر امور خارجه این شروط به ایران ارائه رسمی نشده است. در مورد پذیرش طبیعتا هر گونه صلح پایداری که نسل کشی مردم فلسطین را متوقف کند تحت حمایت ایران است و این آرزوی ایران بوده است.

سخنگوی دولت در خصوص شرایطی که برای ایران تعیین کردند گفت: موضوعات ملی بسیار دامنه دار است و نمی‌توان راحت راجع به بله یا خیر صحبت کرد و نیاز به کار کارشناسی دارد.

وی درباره سازمان ملی هوش مصنوعی گفت: اصولا سازمان ها برای این هستند که بتوانند اهداف را محقق کنند و از آن جایی که دولت را بزرگ‌تر می‌کند جمع بندی دولت بر این شد که تبدیل به یک ستاد شود و با دبیری معاونت علمی کار را دنبال کنند و امیدواریم هر چه زودتر این وقایع محقق شود

سخنگوی دولت در خصوص اعتراضات به شیوه دهک‌بندی‌ها گفت: سامانه رفاه ایرانیان سامانه ای است که مردم می‌توانند به آن مراجعه کنند و اگر مشکلی داشتند، رجوع کنند. دهک بندی‌ها هر سه ماه یکبار ارزیابی می‌شود و حذف سه دهک قانونی است که باید اجرایی شود ولی دولت این کار را کم کم انجام داده است کسی هم شکایت داشته باشد می‌تواند اقدام کند. همه عزیزان امکان شکایت را دارند.

وی در خصوص اخراج سه معلم کردستانی گفت: پرونده ها در حال رسیدگی است و طبیعتا حتما اقدام خواهیم کرد.

مهاجرانی در رابطه با معاهده راهبردی ایران و روسیه گفت: اجازه دهید در حوزه نظامی اظهارنظر نکنم. ارتقای بازارچه های مرزی و دیپلماسی عمومی و ارتقای تبادلات مالی از موضوعاتی است که می‌تواند در این معاهده اجرا شود و همانطور که گفتید لازم الاجرا است. همچنین هماهنگی نزدیک در سطوح منطقه ای و جهانی جز موضوعات این معاهده خواهد بود.

مهاجرانی همچنین گفت: در جلسه رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی ارز تک نرخی مورد تاکید فعالان بود. اما تبعات تورمی و اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ حفظ‌ ارزش پول ملی از وظایف اصلی بانک مرکزی در دنیا است.

