سازمان امور عشایر در حال حذف و انحلال است

به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از وزیر آموزش و پرورش، گفت: عشایر پاسداران طبیعت و گنجینه ملی و ذخایر انقلاب هستند و امروز سازمان امور عشایر در سایه بی تدبیری برخی از مسئولین در حال حذف و انحلال است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس ادامه داد: از نمایندگان مجلس خواستارم تا اجازه ندهید صدای عشایر مظلوم، محروم و ایل خاموش شود از این رو بیانیه ای که در این راستا تنظیم شده را امضا کنند.

