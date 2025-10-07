خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زارعی در تذکر شفاهی:

سازمان امور عشایر در حال حذف و انحلال است

سازمان امور عشایر در حال حذف و انحلال است
کد خبر : 1696774
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس با بیان اینکه امروز سازمان امور عشایر در سایه بی تدبیری برخی از مسئولین در حال حذف و انحلال است، از نمایندگان خواستار شد تا بیانیه ای در راستای جلوگیری از خاموش شدن صدای عشایر مظلوم و محروم است را امضا کنند.

به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از وزیر آموزش و پرورش، گفت: عشایر پاسداران طبیعت و گنجینه ملی و ذخایر انقلاب هستند و امروز سازمان امور عشایر در سایه بی تدبیری برخی از مسئولین در حال حذف و انحلال است.  

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس ادامه داد: از نمایندگان مجلس خواستارم تا اجازه ندهید صدای عشایر مظلوم، محروم و ایل خاموش شود از این رو بیانیه ای که در این راستا تنظیم شده را امضا کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ