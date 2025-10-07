خبرگزاری کار ایران
حاجی بابایی در صحن مجلس:

بودجه آموزش و پرورش در شأن نظام تعلیم و تربیت نیست

نائیب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:بودجه آموزش و پرورش در شأن نظام تعلیم و تربیت نیست از این رو از دولت خواستاریم نسبت به افزایش بودجه آن در بودجه ۱۴۰۵ اهتمام داشته باشد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان سوال از وزیر آموزش و پرورش گفت: برای آموزش و پرورش باید هزینه کرد، بودجه آموزش و پرورش در شأن نظام تعلیم و تربیت نیست؛ از سوی دیگر مجلس گلایه مندی هایی دارد که برخی از آنها مطرح شد؛ دولت و سازمان برنامه باید دست به دست هم دهند تا بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر دگرگونی در ساختار نظام آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه هفتم ادامه داد: امیدواریم این موضوع مورد توجه قرار گیرد چرا که همه ارزش های نظام در آموزش و پرورش به دانش آموزان ارائه داده می شود.

وی ادامه داد: اگر به آموزش و پرورش توجه شود، مملکتی درست شده و همه مسائل آن حل می شود و اگر مورد بی توجهی قرار گیرد آسیب های فراوان به جامعه وارد می شود؛ کما اینکه هر زمان مسائل آموزش و پرورش در مجلس مطرح شد نمایندگان نیز یکپارچه در راستای کمک به آن برآمدند.

حاجی بابایی بر افزایش بودجه سال ۱۴۰۵ آموزش و پرورش در راستای ارتقاء جایگاه این حوزه تأکید کرد و افزود: از شورای انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش درخواست می کنم که در راستای تقویت ساختارها اقدامات لازم را انجام دهند؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز کار بسیار مهمی را دنبال می کند که جای تشکر دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ضمن قدردانی از وزیر آموزش و پرورش افزود: حاج کاظم فرمانده و مسئول اطلاعات سپاه در ۱۲ روز جنگ به شهادت رسیدند؛ پدر خانم ایشان نیز فوت کردند، آقای وزیر علیرغم این موضوع اما به احترام نمایندگان در مجلس حضور یافتند.

انتهای پیام/
