بعضیها خود را انقلابی میدانند اما هیچکدام از ارکان نظام را قبول ندارند
یک نماینده مجلس با بیان اینکه برای من سوال است که چرا بعضیها هیچکدام از ارکان نظام را قبول ندارند و خودشان را هم انقلابی میدانند، گفت: این افراد که خودشان را هم انقلابی میدانند، نه شورای عالی امنیت ملی را قبول دارند، نه مجلس شورای اسلامی را قبول دارند، نه دولت را قبول دارند، نه تشخیص مجلس را قبول دارند. این آقایان بگویند چه کسی و چه چیزی را قبول دارند؟
روحالله لک علیآبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تصویب مشروط CFT در مجمع تصویب مصلحت نظام و مخالفت برخی نمایندگان مجلس و جریانهای سیاسی کشور با این اقدام مجمع، گفت:CFT کنوانسیونی است که تشخیص مصلحت نظام بعد از سالها تصویبش کرده است. اما برای من سوال است که چرا بعضیها هیچکدام از ارکان نظام را قبول ندارند و خودشان را هم انقلابی میدانند.
این نماینده مجلس ادامه داد: این افراد هنگامی هم که آقا فرمایش میکنند، گاهی تفسیر به رأی میکنند، مثلا زمانی که رهبری به صراحت و دقیق یک چیزی را میگویند؛ این آقایان میگویند منظور آقا این نبود و فلان چیز بود. من واقعاً ماندهام دیگر چه کاری باید انجام داد که اینها چوب لای چرخ مردم نگذارند؟
لکعلیآبادی با اشاره به تصویب CFT در شرایط فعلی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: در شرایط جنگی، در شرایط بازگشت اسنپبک و در شرایط تحریمهای ظالمانهای که بر کشور حاکم شده، ما نیاز به مراوده اقتصادی داریم.
وی ادامه داد: این آقایان حداقل اعتقاد دارند که باید با چین و روسیه ارتباط داشته باشیم؟چین و روسیه از ما میخواهند که اگر با آنها ارتباط اقتصادی داشته باشیم، باید به کنوانسیون بپیوندیم. چه باید کرد؟
نماینده لرستان افزود: آقایان میخواهند همه چیز را تعطیل کنیم و راحت شوند؟ اینطور که نمیشود کشور را اداره کرد. به اعتقاد من منافع ملی ما خط قرمز ماست. اینکه هر اتفاقی که قرار است برای کشور بیفتد، هر اتفاقی که ممکن است به نفع مردم باشد، اینگونه بگویند که نمیشود.
وی بیان کرد: حالا CFT چه میگوید؟ میگوید نباید از تروریسم حمایت کنیم. ما چه زمانی حامی مالی تروریسم بودیم؟ جمهوری اسلامی در این ۴۵ سال چه زمانی حامی مالی تروریست بوده است؟ ما داریم با این رفتارها با دست خودمان برای خودمان محدودیت ایجاد میکنیم.
لک علی آبادی ادامه داد: تشخیص مصلحت نظام همه اعضایش بالاخره مشخص هستند و تصمیمی هم که گرفتهاند تصمیم عاقلانهای بود که تا الان هم خیلی به تعویق افتاده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه بعضی وقتها تصمیمات آنقدر عقب میافتند که ارزش خود را از دست میدهد. من فکر نمیکنم خیلی این اتفاق بتواند کمک کند، اما حداقل کاری که میتواند بکند این است که بهانه را از دست دشمنان ما و متحدین استراتژیک ما میگیرد.