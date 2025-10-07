دیدار سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با عراقچی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، محمد حسن شیخ الاسلامی سفیر و نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از موضوعات دستور سازمان همکاری اسلامی و برنامههای خود برای استفاده از ظرفیتهای این سازمان جهت ارتقای همکاری و همبستگی بین کشورهای اسلامی ارائه کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات منطقه به خصوص تداوم نسلکشی در غزه و جنگافروزی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، بر اهمیت نقش سازمان همکاری اسلامی در تحکیم همکاری بین کشورهای اسلامی در قبال موضوع فلسطین اشغالی و تقویت اتحاد و انسجام میان کشورهای اسلامی جهت صیانت از منافع جهان اسلام و مقابله با چالشهای مشترک تاکید کرد.