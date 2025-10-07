دیدار سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با عراقچی

وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات منطقه به خصوص تداوم نسل‌کشی در غزه و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، بر اهمیت نقش سازمان همکاری اسلامی در تحکیم همکاری بین کشورهای اسلامی در قبال موضوع فلسطین اشغالی و تقویت اتحاد و انسجام میان کشورهای اسلامی جهت صیانت از منافع جهان اسلام و مقابله با چالش‌های مشترک تاکید کرد.