دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با عراقچی
سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، محمد جواد همت پناه سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از برنامه پیشنهادی خود برای ایفای وظایف محوله در مسئولیت جدید ارائه کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان در دارالسلام، بر اهمیت و جایگاه آفریقا در سیاست خارجی کشورمان و ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات ایران-تانزانیا در همه زمینهها به ویژه اقتصادی و تجاری تاکید کرد.