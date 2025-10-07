خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با عراقچی

دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با عراقچی
کد خبر : 1696655
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، محمد جواد همت پناه سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از برنامه پیشنهادی خود برای ایفای وظایف محوله در مسئولیت جدید ارائه کرد.

 

وزیر امور خارجه در این دیدار ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان در دارالسلام، بر اهمیت و جایگاه آفریقا در سیاست خارجی کشورمان و ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات ایران-تانزانیا در همه زمینه‌ها به ویژه اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی