دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با عراقچی

به گزارش ایلنا، محمد جواد همت پناه سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از برنامه پیشنهادی خود برای ایفای وظایف محوله در مسئولیت جدید ارائه کرد.