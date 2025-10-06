برگزاری مراسم بزرگداشت دبیرکل شهید حزب الله در دانشگاه تهران

به گزارش ایلنا، در این مراسم همزمان با دومین سالروز آغاز طوفان الاقصی در حال برگزاریست جمع زیادی از دانشجویان حضور دارند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی، نوه حضرت امام خمینی (ره) و ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران نیز در این مراسم حضور دارند و قرار است نوه بنیان گذار جمهوری اسلامی برای دانشجویان سخنرانی کند.

هم اکنون وحید یامین پور فعال رسانه‌ای و فرهنگی در حال ارائه خاطرات خود از روز‌های حضور در لبنان در ایام شهادت سید حسن نصرالله است.