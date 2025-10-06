خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مراسم بزرگداشت دبیرکل شهید حزب الله در دانشگاه تهران

برگزاری مراسم بزرگداشت دبیرکل شهید حزب الله در دانشگاه تهران
کد خبر : 1696615
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله دقایقی پیش در دانشکده علوم دانشگاه تهران آغاز شد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم همزمان با دومین سالروز آغاز طوفان الاقصی در حال برگزاریست جمع زیادی از دانشجویان حضور دارند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی، نوه حضرت امام خمینی (ره) و ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران نیز در این مراسم حضور دارند و قرار است نوه بنیان گذار جمهوری اسلامی برای دانشجویان سخنرانی کند.

هم اکنون وحید یامین پور فعال رسانه‌ای و فرهنگی در حال ارائه خاطرات خود از روز‌های حضور در لبنان در ایام شهادت سید حسن نصرالله است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی